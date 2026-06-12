FC Villefranche Beaujolais, roi de Ligue 3 du partenariat

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Le FC Villefranche Beaujolais doit en grande partie sa présence continue au troisième échelon du football français à son solide modèle économique construit autour du développement de ses activités B2B. Et le FCVB compte capitaliser sur cette force pour regarder encore plus haut. Eclairage.

« Il règne au FC Villefranche Beaujolais une ambiance très conviviale. Cela se rapproche de ce qu’on peut observer dans le monde du rugby avec une vraie relation de proximité entre les joueurs, les dirigeants du club et les partenaires. L’ambiance autour de nos matchs est très festive et cela plait beaucoup. »

Voilà comment Gaëtan Mazzola, Manager Général du FC Villefranche Beaujolais, club pensionnaire de Ligue 3 (ndlr : ex-National), nous introduit les facteurs clés de succès expliquant le développement des activités B2B de sa formation au cours des dernières saisons. La convivialité régnant au sein du club ne constitue bien évidemment pas le seul atout pour séduire les entreprises.

Alors que le club va disputer l’an prochain sa neuvième saison consécutive en National – Ligue 3, cette présente continue au troisième échelon du football français a permis au club de faire grossir de manière relativement conséquente sa fanbase. « On a beaucoup d’entreprises qui nous rejoignent pour communiquer directement auprès de notre communauté. Elle reste relativement modeste à l’échelle du football professionnel mais elle est très active et impliquée » nous fait savoir Gaëtan Mazzola.

Le FCVB a su également se saisir des enjeux du XXIe siècle dans l’évolution de son modèle en accordant une place de plus en plus importante aux sujets sociaux à travers notamment son programme l’Âme Beaujolaise. Un élément qui compte pour attirer et fidéliser les partenaires. « On a désormais de nombreuses entreprises qui nous rejoignent pour le côté social car le FCVB est un acteur très actif sur son territoire à ces sujets » confirme Gaëtan Mazzola.

Enfin, la dynamique de croissance B2B du FCVB ne date pas d’hier. Etant un des premiers clubs de sa région à lancer un véritable réseau d’entreprises il y a une quinzaine d’années ; la formation caladoise réunit désormais plus de… 650 partenaires dans son club d’affaires ! Un volume très important qui constitue à lui seul un puissant argument pour convaincre d’autres entreprises de rejoindre l’aventure. « La plupart des entreprises nous rejoignent pour la qualité de notre réseau » décrypte Gaëtan Mazzola.

Un retour sur investissement tangible pour les partenaires