Aston Martin F1, objet de convoitise de la part des fonds d’investissement

Selon les informations ébruitées par la presse anglo-saxonne, l’écurie de F1 britannique Aston Martin devrait connaître de nouveaux changements actionnariaux lors des semaines à venir. Une transaction qui révèle l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour la discipline. Décryptage.

Sur le plan sportif, cette saison 2024 ne se passe pas complètement comme prévu pour Aston Martin F1. Souhaitant initialement jouer un rôle de trouble-fête, l’équipe britannique stagne au sein du midfield et a été complètement décrochée dans la course au développement par les 4 écuries de pointe.

Néanmoins, en coulisses, l’écurie basée à Silverstone et appartenant toujours en grande partie au milliardaire canadien Lawrence Stroll, pose les jalons de ses futurs succès. Après avoir inauguré une nouvelle usine ultra-moderne à Silverstone en juillet 2023 – dans laquelle elle a investi plus de 200 m£ (235 m€) – et sécurisé l’obtention du moteur Honda pour 2026, Aston Martin F1 vient d’annoncer l’arrivée à partir de 2025 d’Adrian Newey, l’homme à l’origine de la domination de Williams F1 au début des années 90 et de Red Bull au début des années 2010 ou plus récemment avec Max Verstappen. La signature de cet ingénieur de génie, décrit par certains comme l’homme providentiel, fait suite à une campagne de recrutements déjà clinquante, avec le débauchage de nombreux hauts responsables à la concurrence dont notamment Enrico Cardile, ex-Directeur Technique de la Scuderia Ferrari.

Et les remaniements ne concernent pas exclusivement l’organigramme. L’actionnariat de l’écurie devrait également évoluer ces prochaines semaines. Quelques mois après avoir déjà accueilli le fonds américain Arctos ; HPS Investment Partners et Accel, deux fonds américains, devraient faire leur entrée au capital de AMR GP Holdings Limited, maison mère d’Aston Martin F1, selon les informations recueillies par Sky. Les deux entités pourraient acquérir jusqu’à 25% des parts de la structure. De l’argent frais qui aiderait l’écurie de F1 à refinancer sa dette suite aux nombreux projets d’investissement dernièrement concrétisés.

Des fonds d’investissement toujours plus intéressés par la F1

HPS Investment Partners et Accel ne sont évidemment pas les premiers fonds d’investissement intéressés par la discipline. Outre Arctos, MSP Sports Capital détient aujourd’hui un peu plus de 30% de l’écurie McLaren tandis que Dorilton Capital est propriétaire de l’écurie Williams F1 depuis 2020. Sans oublier l’entrée d’Otro Capital et de Red Bird Capital Partners au capital d’Alpine F1 l’an dernier.

Toutefois, cette transaction, si elle venait à être finalisée, illustrerait la capacité des écuries de F1 à attirer des fonds d’une autre nature et dimension. En effet, Accel est l’un des fonds de venture capital les plus renommés de la Sillon Valley. Il est notamment connu pour avoir pris des participations en early stage dans des entreprises technologiques devenues depuis des géants mondiaux. Accel a notamment investi dès 2005 dans Facebook un montant d’un peu plus de 12 millions de dollars (11 m€) lors d’une des premières levées de l’entreprise en série A. Une participation qui valait 7 ans plus tard, lors de l’introduction en bourse, environ 9 milliards de dollars (8 Mds€) !

« Au-delà des jolis coups réalisés dans la tech, Accel est connu pour fournir un réel accompagnement aux entreprises dans lesquelles il investit. Il ne se contente pas de mettre à disposition des fonds » nous explique un fin connaisseur du secteur préférant garder l’anonymat.

Des valorisations en forte hausse en F1

Accel voit donc sans doute en Aston Martin F1 un potentiel de croissance très important. Et donc des rendements intéressants pour ses potentiels limited partners. Une vue qui est partagée par les différents fonds (nouvellement) intéressés par la discipline. « L’introduction du plafond budgétaire en F1 permet désormais aux écuries d’engranger des bénéfices relativement importants. Cela fait d’elles un placement digne d’intérêt dans l’industrie sportive » nous résumait dernièrement Christina Philippou, Professeur Associé en Economie du Sport à l’Université de Portsmouth.

Cette forte hausse des profits, conjuguée à l’intérêt croissant des investisseurs (institutionnels), provoque une véritable envolée des valorisations des différentes équipes. Toujours selon les informations rapportées par Sky, l’entrée d’Accel et de HPS Investment Partners devraient se faire sur la base d’une valorisation comprise entre 1,5 et 2 Mds£ (2,4 Mds€). En 2023, l’écurie britannique était estimée à 1,375 Md$ (1,25 Md€).

Valorisation des écuries selon le dernier baromètre Forbes – 2023

Et ce mouvement ne fait que commencer. Pour de nombreux spécialistes, les valorisations des écuries de F1 pourraient atteindre à terme celles des plus grandes franchises de sport US en raison du nouveau règlement implémenté mais aussi de la croissance des recettes liée à la hausse d’intérêt sur de nouveaux marchés géographiques et démographiques. Jusqu’à atteindre la barre symbolique des 10 Mds$ ? Pas impossible…

