Cooptation et paiement partagé, puissants leviers pour développer ses activités de billetterie

Par

La réservation de groupe en B2C n’est pas un sujet simple à appréhender pour les organisateurs d’événements sportifs ou culturels. Pourtant, en adoptant les bonnes solutions technologiques, ces derniers peuvent considérablement développer leurs affluences et activités de billetterie. Décryptage.

« De nos jours, nous sommes ultra-sollicités quand nous naviguons sur nos écrans. Nous recherchons alors toujours plus de simplicité et de rapidité. Il faut à tout prix éliminer les différents points de friction dans les expériences offertes sur le web. » C’est en ces termes que Julien Michaud, Responsable Marketing Digital de la LNR, nous résumait dernièrement la philosophie adoptée par la Ligue Nationale de Rugby pour faire évoluer son écosystème numérique.

Une philosophie qui prévaut en matière de billetterie. A l’heure où le taux d’abandon de panier excède souvent la barre des 60% sur les billetteries en ligne des différentes organisations sportives, tout doit être mis en œuvre dans le tunnel d’achat pour simplifier la transaction. Et une adaptation du funnel de conversion aux achats de groupe parait alors indispensable pour répondre à l’expérience sociale que représente une rencontre sportive ou un événement culturel.

A ce niveau, un effort particulier doit être porté sur les fonctionnalités de paiement. Aujourd’hui, des solutions existent pour mettre en place facilement un système de paiement partagé, augmentant alors le taux de conversion des achats de groupe. La jeune start-up toulousaine Billeon a ainsi développé une solution permettant de répondre à cette problématique complexe.

« Avec mon associé Jordan, nous avons lancé Billeon pour aider les organisateurs d’événements à remplir leur salle ou stade. Avant même de nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, de nombreux organisateurs nous avaient indiqué leur volonté d’obtenir des relais au sein de communautés pour promouvoir leurs événements. Mais ils étaient confrontés à des difficultés pour transformer de telles actions en places additionnelles vendues. On a alors réfléchi à une solution pour rendre plus facile l’achat en ligne de places par des communautés » nous indique ainsi Justine Routhiau, Co-Fondatrice de Billeon.

Rapidement, la jeune entreprise va mettre au point une première application permettant aux événements référencés de commercialiser plus facilement leurs tickets à des groupes de passionnés. « En utilisant l’application, l’acheteur peut alors réserver des places pour tout un groupe sans avoir à avancer la trésorerie. Il doit simplement renseigner le numéro de téléphone de ses amis. Ensuite, les places sont bloquées pendant 24 ou 48 heures. Nous avons interfacé notre application avec Lydia et une solution SMS. Si le destinataire de la place dispose d’un compte Lydia, il reçoit alors une alerte et il peut compléter sa transaction en quelques secondes ! Pour ceux qui ne disposent pas d’un compte Lydia, ils reçoivent un SMS pour finaliser la transaction par carte bancaire » nous explique Justine Routhiau.

Des retours d’expérience très concluants dans le secteur de la culture

Billeon a ainsi choisi de développer sa fonctionnalité de paiement autour du numéro de mobile plutôt que de l’adresse mail.

Cooptation et paiement partagé, puissants leviers pour développer ses activités de billetterie