Par

Freinés par deux ans de pandémie, les principales puissances économiques du football européen ont pour la plupart réenclenché leurs projets de développement pour atteindre au plus vite la barre symbolique du milliard d’euros de produits d’exploitation sur une saison. Outre les enjeux de communication, cette course effrénée à la croissance doit permettre aux principaux clubs du football européen de maintenir leur haut niveau de compétitivité afin de viser une victoire finale en championnat et en C1 lors de chaque saison. Mais quel club franchira en premier le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires ? Tour d’horizon des principaux favoris…

Quel club européen atteindra en 1er le milliard d’euros de chiffre d’affaires ?