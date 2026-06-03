Tottenham Hotspur, une catastrophe industrielle évitée de justesse ?

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Au terme d’une saison très difficile sur le plan sportif, Tottenham Hotspur a réussi à sauver l’essentiel en se maintenant en Premier League pour deux petits points. Une relégation du club londonien en Championship aurait entraîné des répercussions financières importantes, s’étendant bien au-delà du seul cas des Spurs. Décryptage.

« Je pense que c’était le plus beau moment de ma vie dans le football. Quand tu gagnes un Championnat, c’est évidemment un super moment. Mais réussir à se maintenir, c’est encore plus fort. L’émotion est plus intense, non ? » , entraineur de Tottenham Hotspur depuis le mois d’avril dernier, s’est exprimé auprès du site officiel du club à la suite de la victoire face à Everton FC lors de la dernière journée de Premier League, scellant (enfin) le maintien du club en Premier League.

Car la saison 2025-26 de Tottenham Hotspur n’a pas été un long fleuve tranquille, bien au contraire. Ayant subi le départ de son emblématique dirigeant Daniel Levy en début de saison, le club londonien a dû batailler toute la saison – en faisant appel à trois entraineurs différents – pour assurer sa survie en Premier League.

Une relégation aurait alors été un cataclysme sportif mais aussi financier pour un club programmé pour jouer le haut du tableau sur la scène nationale et européenne. « Tottenham aurait fait face à une crise financière structurelle d’une incroyable complexité en cas de relégation » indiquait dernièrement Paul Quinn, analyste indépendant spécialiste du football professionnel anglais.

Un choc économique difficilement encaissable ?