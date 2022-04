L’écologie dans le sport : un sujet en plein boom médiatique ?

Par

Les thèmes liant préservation de l’environnement et pratique sportive occupent une place de plus en plus importante au sein de l’écosystème médiatique français. Néanmoins, les clubs professionnels peinent toujours à expliquer leurs actions et à exprimer leurs messages à travers les principaux titres de la presse généraliste et de sport. Mais s’y prennent-ils correctement ? Enquête.

« Ces deux dernières années, on a observé une vraie montée en puissance du traitement du sujet dans la presse généraliste ou sportive. Il n’est désormais plus rare de découvrir un sujet sur l’environnement dans L’Equipe. C’est une évolution très positive et ce n’était pas gagné d’avance. » C’est avec un ton enthousiaste et positif qu’Antoine Miche, Président de Football Ecologie France, association chargée de transmettre les bonnes pratiques environnementales au sein du football français, analyse l’évolution du traitement médiatique des sujets liant écologie et sport dans la presse hexagonale. « Autre évolution importante : les journalistes ne cherchent plus systématiquement à faire la morale en couvrant de tels sujets. Certains d’entre eux s’inscrivent davantage dans une démarche pédagogique. C’est une tendance intéressante qui contribue à la sensibilisation au sujet » poursuit alors Antoine Miche.

Symbole de cette révolution dans le traitement médiatique du « sport vert », le site spécialisé Ecolosport s’est imposé en quelques mois comme la référence française du sujet. Lancé en mars 2020 par Michaël Ferrisi, à l’époque Community Manager au Castres Olympique, Ecolosport plaide pour une couverture positive des sujets mêlant écologie et sport, afin de mettre en lumière les bonnes pratiques et de souligner les efforts accomplis par le secteur. « Nous essayons souvent d’aborder les sujets de manière positive. Nous faisons le choix de valoriser les comportements vertueux. Il ne faut pas oublier que le sport est avant tout un divertissement. Si on aborde le sujet de l’écologie par la contrainte, il y aura un rejet franc et massif de la part du grand public mais aussi des acteurs du monde sportif. Il faut savoir en parler de manière ludique. C’est plus efficace à long terme pour fédérer autour de la cause et éveiller les consciences » nous précise alors Michaël Ferrisi.

Toutefois, le média sait se montrer critique quand c’est nécessaire. « Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours non plus (rires) ! Dans certains de nos articles, nous sommes amenés à critiquer des comportements ou à émettre des bémols pour souligner des incohérences. Par exemple, sur les JOP de Pékin 2022, nous n’avons pas pu écrire d’articles intéressants de manière positive. Cela sera également compliqué de trouver des axes positifs à relayer concernant l’organisation de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. Parfois, on pointe du doigt les actions qui ne vont pas dans le bon sens. Mais cela doit rester minoritaire dans notre ligne éditoriale » nuance aussi Michaël Ferrisi.

« Si on aborde le sujet de l’écologie par la contrainte, il y aura un rejet franc et massif de la part du grand public mais aussi des acteurs du monde sportif » Michaël Ferrisi – Fondateur – Ecolosport

La philosophie prônée par Ecolosport porte ses fruits. Devenu une association loi 1901, le média réunit désormais une trentaine de rédacteurs bénévoles cultivant un haut niveau de compétences sur les sujets environnementaux. Ecolosport enregistre également une forte croissance de ses audiences, avec une progression de plus de 100% de son trafic web lors du premier trimestre de cette année 2022. « Ecolosport est devenu la porte d’entrée principale pour les professionnels travaillant sur les sujets ESG dans le milieu sportif » nous indique Florent Comptour, Responsable Evénementiel et Communication du MHR Solidaire et fidèle lecteur d’Ecolosport. « Le site s’adresse encore aujourd’hui davantage à une audience de professionnels du sport. Mais, petit à petit, on cherche à évoluer pour toucher le grand public » complète alors Michaël Ferrisi.