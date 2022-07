Quel est l’entraîneur de L1 le plus efficient économiquement ? #1

Par

Indicateur choisi

Pour ce premier volet sur l’entraîneur le plus efficient économiquement, nous avons choisi de prendre en compte le ratio Masse salariale chargée totale du club / Nombre de points inscrits. Un ratio qui permet de déterminer le coût salarial par point pris pour chacun des entraîneurs de L1 – enfin presque (voir méthodologie). Si ce ratio est bien évidemment perfectible – comme tout indicateur – il combine deux éléments clés de performance économique et sportive. Plusieurs études d’économistes portant sur les principaux championnats européens de football ont démontré une corrélation forte entre masse salariale et résultats sportifs.

Méthodologie

Pour chacun des entraineurs de L1, nous avons pris en compte le nombre de points inscrits lors de leurs trois derniers exercices complets sur un banc. Puis, nous avons récupéré la masse salariale chargée dans les états financiers publiés par chacun des clubs lors des saisons en question.

Pour certains entraîneurs, il a été impossible de prendre en compte une période de 3 saisons pleines, faute d’ancienneté dans le métier ou de données économiques disponibles. Une limite qui nous a contraint à écarter quelques techniciens de l’étude dont notamment Régis Le Bris (FC Lorient), Gérald Baticle (Angers SCO), Igor Tudor (OM), Philippe Clément (ASM) ou encore Bruno Irles (ESTAC). Certains techniciens n’ayant pas effectué trois saisons pleines ont néanmoins été maintenus dans le périmètre de l’étude car les deux années étudiées permettent de donner une véritable photographie de leur performance.

Enfin, la statistique présentée ne constitue pas une simple moyenne des ratios masse salariale chargée / nombre de points pris lors de leurs trois dernières saisons. Un coefficient permettant de réajuster le nombre de points pris et/ou la masse salariale a été calculé en fonction :

👉 Du niveau du championnat – Un point pris en Ligue 1 ne demande pas les mêmes moyens financiers qu’en Premier League, en Serie A ou en… Ligue 2

👉 Du nombre d’équipes présentes dans la compétition – Sans réajustement, les techniciens ayant officié ces dernières saisons en Bundesliga (cas de Peter Bosz ou de Lucien Favre) auraient alors été désavantagés car il y a moins de points en jeu dans un championnat à 18 équipes

Dernière remarque : la saison 2019-20 de Ligue 1 n’a pas été prise en compte en raison de plusieurs spécificités liées à la crise sanitaire (championnat qui n’est pas allé à son terme, masses salariales difficilement comparables en fonction des arrangements négociés…). La saison 2021-22 n’a pu également être prise en compte dans l’étude car une grande majorité de clubs n’ont pas encore publié leurs comptes pour cette période.

TOP 5

Antoine Kombouaré 1. Antoine Kombouaré - 0,521 m€ / pt inscrit Photo Icon Sport Olivier Dall'Oglio 2. Olivier Dall'Oglio - 0,539 m€ / pt inscrit Photo Icon Sport Franck Haise 3. Franck Haise - 0,609 m€ / pt inscrit Photo Icon Sport Michel Der Zakarian 4. Michel Der Zakarian - 0,709 m€ / pt inscrit Photo Icon Sport Oscar Garcia 5. Oscar Garcia - 0,786 m€ / pt inscrit Photo Icon Sport

Antoine Kombouaré ressort ainsi comme l’entraîneur le plus efficient selon l’indicateur calculé : chaque point rapporté par le technicien nantais coûte un peu plus de 500 000 € en masse salariale à son club. Certaines de ses saisons guingampaises, intégrées à l’étude, expliquent notamment cette performance.

Pour aller plus loin

⚽️ Comment les clubs fixent-ils la valeur de transfert des footballeurs professionnels ?



Plusieurs experts décryptent pour Ecofoot le fonctionnement de ce marché complexe 👇 — Ecofoot.fr (@Ecofoot) June 4, 2022

Quel est l’entraîneur de L1 le plus efficient économiquement ? #1