L’ESTAC, club innovant en matière de fidélité

Considéré comme un bon élève du football français depuis plusieurs saisons à ce sujet, l’ESTAC a su dernièrement faire évoluer son programme de fidélité pour satisfaire de nouveaux enjeux en matière de stratégie FRM/CRM. Des évolutions qui permettent au club aubois de renforcer ses liens avec sa communauté tout en envisageant la génération de nouveaux revenus venant alimenter son modèle de développement. Décryptage.

Très peu nombreux sont les clubs professionnels français à avoir mis en place un programme de fidélité récompensant leurs plus fidèles fans à l’image des grands acteurs du retail. Mais ils sont encore moins nombreux à avoir conçu un dispositif attribuant des points à chaque interaction avec le club y compris sur les supports digitaux. C’est pourtant l’ambitieux projet concrétisé par l’ESTAC il y a un peu plus d’un an avec le lancement de MyEstac Rewards, venant remplacer le premier programme de fidélité MyEstac imaginé en 2018.

« Quand le programme MyEstac a été lancé en 2018, il était déjà considéré comme révolutionnaire pour l’époque ! Toutes les interactions au stade étaient récompensées. Par exemple, on obtenait des points additionnels quand le spectateur arrivait tôt au stade. Le programme était avant-gardiste. Mais il était exclusivement centré sur les abonnés au Stade de l’Aube. En amont de la saison 2022-23, on a alors cherché à travailler sur un programme plus large permettant de réunir toute la communauté de l’ESTAC et pas seulement les spectateurs récurrents du Stade de l’Aube. Beaucoup de supporters troyens sont expatriés et c’est important de cultiver un lien fort en les associant au programme de fidélité » nous explique Gaspard Le Roux, Responsable Billetterie de l’ESTAC.

C’est en partant de cette réflexion qu’est né MyEstac Rewards, programme de fidélité qui n’est plus couplé à l’acquisition d’un abonnement. Tout supporter et membre de la communauté ESTAC peut s’inscrire gratuitement via le portail dédié au programme. En plus des interactions au stade, tout engagement avec le club aubois – y compris les partages et commentaires des actualités du club sur les réseaux sociaux – est récompensé de points pouvant être échangés contre des remises sur les produits du club ou encore des expériences Money Can’t Buy. L’ESTAC met également en ligne sur la plateforme de façon régulière des quizz et autres jeux permettant aux fans adhérant au programme d’engranger des points additionnels.

« En plus d’élargir le programme, nous avions aussi pour objectif de donner naissance à une plateforme de gamification. A l’image de nombreux clubs, on cherche davantage à s’adresser aux jeunes générations » précise Gaspard Le Roux. Même si le programme rencontre aussi un fort succès auprès de supporters de plus de 50 ans nous fait-on savoir au sein du club, prouvant son intérêt pour toutes les générations de fans.

ESTAC : vers une forte montée en puissance sur les sujets FRM/CRM ?

Pour donner naissance à son nouveau programme de fidélité, l’ESTAC a choisi d’utiliser la solution développée par Fanprime. Un peu plus d’un an après son lancement, le club aubois compte déjà près de 5 000 utilisateurs actifs inscrits à MyEstac Rexards.

L’ESTAC, club innovant en matière de fidélité