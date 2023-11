Des valorisations en très forte hausse en Formule 1

Par

Grâce à la nouvelle politique de développement orchestrée par Liberty Media, les écuries de Formule 1 ne cessent de gagner en attractivité aux yeux des investisseurs institutionnels. Un intérêt soudain qui provoque une nette hausse des valorisations dans la discipline. Jusqu’où ?

Annoncé depuis plusieurs mois comme futur actionnaire (minoritaire) du Paris Saint-Germain, le fonds d’investissement américain Arctos Partners a dernièrement finalisé une prise de participation au sein… de l’écurie Aston Martin F1 Team. Si les détails de la transaction n’ont pas été révélés, l’opération valorise l’écurie de Lawrence Stroll aux alentours du milliard de livres sterling selon plusieurs connaisseurs du dossier.

L’opération est ainsi juteuse pour l’homme d’affaires canadien qui a bâti son écurie en rachetant l’équipe indienne Force India en 2019 – alors en redressement judiciaire – contre un montant de… 90 m£ (104 m€) ! Un montant auquel il faut néanmoins ajouter les lourds investissements réalisés depuis par Lawrence Stroll et ses partenaires, avec notamment l’édification d’une nouvelle usine ultra-moderne à 200 m£ (230 m€) à l’entrée du circuit de Silverstone ou encore le rachat du constructeur automobile Aston Martin contre un montant de 500 m£ (575 m€).

Néanmoins cette entrée d’Arctos Partners dans le capital de l’écurie anglaise illustre deux tendances fortes qui s’alimentent : les 10 équipes engagées dans la compétition ne cessent de gagner en intérêt aux yeux des investisseurs institutionnels et leur valorisation progresse à une vitesse folle ! Alors que Dorilton Capital avait racheté l’écurie Williams pour seulement un peu plus de 150 m€ en 2020 ; Alpine a cédé au printemps dernier 24% du capital social de son écurie de F1 à un groupe d’investisseurs américains emmenés par RedBird Capital contre un montant de… l’ordre de 200 m€. Une opération qui valorise ainsi l’équipe française à plus de 800 m€ !

L’estimation annuelle réalisée par Forbes met d’ailleurs en évidence cette tendance à l’appréciation des valorisations. Alors qu’une écurie de F1 valait en moyenne autour de 500 m$ (460 m€) en 2019 ; elle serait désormais proche des 2 Mds$ (1,8 Md€) à l’issue de cet exercice 2023 ! L’écurie Ferrari mène la danse avec un prix estimé à près de 4 Mds$ (3,65 Mds€).

Et le potentiel de croissance est encore important à en croire les professionnels du secteur.

