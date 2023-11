FC Bayern, maître des profits

Par

Le FC Bayern a prouvé la robustesse de son modèle économique ces dernières saisons dans un contexte économico-sanitaire peu favorable. Le club bavarois va néanmoins devoir relever certains défis dans un futur proche pour maintenir son niveau de compétitivité sur le plan sportif tout en conservant son modèle économique bénéficiaire. Décryptage.

« Le modèle du FC Bayern est sans doute l’un des plus solides du football européen. Au-delà de ses bénéfices récurrents, il recense dans son bilan des immobilisations corporelles comparables aux autres grands clubs européens. Il est propriétaire de son stade qu’il est parvenu à rembourser avec… 16 ans d’avance ! Il présente un modèle équilibré en termes de revenus et n’est pas TV-dépendant contrairement à beaucoup d’autres clubs du Vieux Continent. »

C’est en ces termes que Jérémie Bastien, Maître de Conférences en Sciences Economiques à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, nous décrivait le modèle économique du FC Bayern en janvier 2020, soit quelques semaines avant l’irruption de la crise sanitaire. Des propos qui sonnent encore plus juste aujourd’hui tant le FC Bayern a traversé avec brio la période de turbulences économiques générées par la crise sanitaire et un contexte géopolitique plus instable.

En effet, le FC Bayern est l’un des rares clubs à ne pas avoir subi un seul résultat déficitaire sur la période 2020-23. Encore mieux : le club bavarois vient de dévoiler des profits à hauteur de 35,7 m€ sur le dernier exercice écoulé ! Ainsi, pour la 31e saison consécutive, le Bayern Munich affiche une bottom line positive dans ses comptes. Des bénéfices importants qui permettent au club de tripler les dividendes versés à ses actionnaires – à hauteur de 0,30€ par action à l’issue de la saison 2022-23. De quoi satisfaire ses puissants partenaires – Audi, Adidas et Allianz – détenant chacun 8,33% du capital social FC Bayern.