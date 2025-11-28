Rodez Aveyron Football, la solidité économique comme base de développement

Malgré un contexte économique difficile pour l’ensemble du football professionnel français, le Rodez Aveyron Football poursuit son travail de structuration en profondeur pour pérenniser sa place en Ligue 2 BKT. Le club ruthénois peut compter sur de solides partenaires et son fort ancrage territorial pour donner vie à ses projets de développement tout en réorientant son modèle économique. Décryptage.
8 m€ : c’est le budget affiché par le Rodez Aveyron Football en cette saison 2025-26. « C’est le plus petit budget depuis que nous sommes remontés en L2 » nous confie Grégory Ursule, Général Manager du RAF, alors que le club évolue sans discontinuité dans l’antichambre de la L1 depuis la saison 2019-20.
En effet, la crise aigüe des droits TV qui touche le football français n’épargne aucun club professionnel hexagonal, pas même les pensionnaires de Ligue 2 BKT. Bien que les sommes ne soient pas encore totalement arrêtées – les (bonnes) performances commerciales de Ligue 1 + peuvent encore faire évoluer les chiffres – le RAF a prévu de percevoir dans son budget prévisionnel 1,2 m€ de recettes centralisées de la part de la LFP pour l’exercice en cours contre plus de 4,3 m€ en 2023-24.
Habitué à rendre une copie propre sur le plan financier, le RAF a néanmoins très tôt anticipé cette baisse des recettes audiovisuelles en concrétisant quelques transactions supplémentaires sur le marché des transferts. « Dès que les premières difficultés ont commencé à poindre concernant les droits TV, on a pris le virage stratégique de compenser le manque à gagner en recettes médias par la vente de joueurs. Cela nous a permis d’équilibrer notre budget l’an dernier et le schéma sera le même pour cet exercice 2025-26 » explique Grégory Ursule.
RAF, un club qui ne cesse de monter en puissance dans son fonctionnement
Cela serait néanmoins très réducteur de résumer l’évolution du modèle économique du RAF en une hausse des recettes provenant de la vente de joueurs. Le club a réussi au cours des dernières saisons à augmenter significativement l’ensemble de ses recettes provenant de ses activités commerciales. Ainsi, les revenus de billetterie et de sponsoring du RAF devraient culminer à 2,7 m€ en cet exercice 2025-26, devenant la première source de recettes du club – hors mutations de joueurs – loin devant les droits TV.
Le RAF profite notamment de son stade Paul-Lignon désormais entièrement modernisé, et bénéficiant d’une capacité de 6 000 places dont près de 1 000 sièges à prestation, pour tirer ses recettes vers le haut. « La modernisation de notre outil a permis au RAF de fortement gagner en attractivité auprès de tous les publics » souligne Guillaume Laurens, Directeur du Développement du RAF.