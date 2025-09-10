Gobelets réutilisables : comment booster leur collecte en jour de match ?

Par

Pour des raisons écologiques, économiques et réglementaires, de nombreux clubs professionnels servent désormais leurs boissons dans des gobelets réutilisables en jour de match. Problème : la maximisation du taux de retour de ces gobelets s’avère être un vrai casse-tête pour la plupart d’entre eux. D’où l’émergence de solutions permettant de répondre à cette problématique. Décryptage.

Boire sa boisson dans un Ecocup : voilà une expérience qui s’est généralisée ces dernières saisons dans la plupart des enceintes de sport professionnel en France. Pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires (ndlr : loi AGEC) et réduire leur empreinte carbone, de nombreux clubs ont adopté cette bonne pratique, permettant de réduire à néant l’usage du plastique à usage unique dans les activités de Food & Beverage.

Un petit bémol vient néanmoins ternir l’impact écologique d’une telle mesure : la maximisation du taux de retour des gobelets n’est pas une problématique simple à résoudre. En moyenne, au sein du football professionnel français, on observe un taux de collecte des gobelets en fin de match compris entre 55 et 60%, soit à peine plus d’un gobelet sur deux ! « Cette donnée reste très fluctuante selon la politique des clubs et l’expérience proposée dans les stades » nuance Olivier Rousseau, CEO de Flycup, start-up spécialisée dans les packagings innovants et ayant dernièrement mis au point un collecteur facilitant les retours des gobelets réutilisables dans les stades et arenas.

Plusieurs facteurs impactent fortement le taux de retour des gobelets en jour de match à commencer par la gestion des flux. « Dans la plupart des stades, le supporter doit généralement revenir jusqu’aux buvettes pour restituer son gobelet consigné, ce qui crée des flux supplémentaires en fin de match et peut décourager une partie du public » décrypte ainsi Olivier Rousseau.

D’autres initiatives, mises en place pour renforcer l’expérience spectateur, s’avèrent contre-productives dans la collecte des gobelets. « Quand le gobelet est personnalisé autour d’un joueur ou d’un visuel attractif, il devient un objet de collection que les spectateurs ont tendance à conserver » observe Olivier Rousseau. L’Ecocup est alors détourné en produit dérivé affectif et l’éloigne de son objectif initial de réduction de l’empreinte carbone des activités F&B.

L’Olympique de Marseille, premier club de L1 à généraliser les collecteurs Flycup

Outre les enjeux écologiques, la non-optimisation du taux de retour des gobelets revêt également un enjeu économique pour les clubs et organisateurs d’événements. « Chaque gobelet a un coût de production – généralement entre 10 et 30 centimes – et toute perte ou casse impacte directement la rentabilité du modèle » nous fait savoir Olivier Rousseau.

Pour favoriser le taux de retour, de nombreuses organisations incentivent le geste en mettant en place un système de consigne. Un dispositif qui peut constituer un véritable levier financier. A l’échelle d’une saison, cela peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un club de Ligue 1.

Les dispositifs de sensibilisation restent néanmoins clés pour, à long terme, transformer le retour du gobelet en véritable réflexe chez le spectateur. « Il faut communiquer en continu, que ce soit dans les espaces de restauration, via les vendeurs mobiles ou encore grâce à des dispositifs visibles dans les flux de circulation. C’est précisément le rôle de nos collecteurs, conçus avec de grands frontons qui attirent l’œil et incitent au geste, dans un ton volontairement ludique et non moralisateur » nous précise Olivier Rousseau.

Club ayant beaucoup avancé sur les sujets environnementaux au cours des dernières saisons, l’Olympique de Marseille est la première formation de Ligue 1 à avoir généralisé l’installation des collecteurs Flycup dans son enceinte. « L’Olympique de Marseille avait déjà pris des décisions fortes pour maximiser la collecte en optant pour des gobelets neutres sans personnalisation afin d’encourager au maximum le retour » avance Olivier Rousseau. Le club atteignait déjà un taux de connecte de l’ordre de 70% soit un niveau très satisfaisant par rapport aux autres clubs.

Collecteurs Flycup installés à l’Orange Vélodrome lors des rencontres de l’OM. Photo : Flycup

« Mais la volonté du club est d’aller encore plus loin. C’est dans ce cadre que nous avons installé 40 collecteurs au sein de l’enceinte. Leur conception permet non seulement de faciliter le geste du spectateur, mais aussi de simplifier le travail des équipes opérationnelles. Les gobelets s’empilent directement ce qui réduit les manipulations, accélère le tri et le reconditionnement avant lavage. Résultat : un double bénéfice pour le club, à la fois en termes de performance environnementale et de gains opérationnels » poursuit le CEO de Flycup.

De nouveaux espaces de sponsoring in-stadia à fort potentiel

