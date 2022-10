Football Ecologie France ou comment impulser une dynamique verte dans le foot ?

Par

Sur un sujet où les prises de parole sont de plus en plus nombreuses mais les actions moins fréquentes, Football Ecologie France se revendique comme une association de terrain, en capacité d’épauler dans la durée les clubs de football dans leur transition écologique. Un accompagnement qui séduit de plus en plus d’acteurs notamment dans le monde amateur. Décryptage.

« Quand des chars à voile font la une de l’actualité, nous sommes capables de répondre aux sollicitations d’une centaine de journalistes sur un temps très court et de faire entendre notre voix. On peut ainsi alimenter en contenus les médias et se servir de la caisse de résonance du football pour mobiliser encore plus les citoyens et les supporters sur la transition écologique. » Cette anecdote racontée par Antoine Miche, Fondateur et Président de Football Ecologie France, illustre la place désormais occupée par cette association au sein de l’écosystème du football français.

Une association qui ne se contente pas de distiller des messages en prenant la parole dans les médias. Ses interventions reposent sur une véritable expertise terrain, faisant partie de l’ADN de Football Ecologie France dès sa naissance. « Quand j’ai sérieusement envisagé de lancer un projet réunissant mes deux passions – le football et l’environnement – il y a environ 4 ans, je me suis rapidement aperçu que le football ne faisait quasiment rien sur le terrain de l’écologie. Plusieurs raisons expliquaient cette absence d’initiatives. Les acteurs avaient peu de connaissances et encore moins de compétences et d’outils sur le sujet. Par ailleurs, pour progresser, il faut être accompagné en proximité et dans la durée. Or, si des prestations ponctuelles et coûteuses sont nombreuses, peu de structures proposent un accompagnement en proximité, spécialisé et en continu car c’est un travail complexe et intense » détaille Antoine Miche.

Cette dimension « terrain » est placée au cœur des nombreux projets menés par Football Ecologie France. Le programme ambassadeurs mis sur pied par l’association en constitue une belle illustration. « Nous faisons en sorte que les joueuses et joueurs de football professionnels s’engagent sur la transition écologique à travers ce programme. Mais on parle d’un vrai engagement de terrain. Cela ne consiste pas seulement en une prise de parole une fois de temps en temps lors de conférences. Par exemple, Hélène Fercocq (ndlr : joueuse du DFCO Féminin) est à nos côtés lors des interventions terrain pour faire avancer l’écologie dans les clubs et chez les supporters » nous précise ainsi Antoine Miche.

Football Ecologie France : un facilitateur de projets

Officiellement lancée à l’été 2019, l’association Football Ecologie France a depuis bien grandi malgré la période covid. Son organisation repose sur une trentaine d’antennes locales réparties sur l’ensemble du territoire français afin d’être au plus près des clubs accompagnés dans leur transition écologique. L’association compte aujourd’hui 8 salariés et plus de 400 bénévoles. D’ici 3 à 4 ans, les équipes de FEF ambitionnent d’accueillir un salarié à temps plein dans chacune des antennes locales pour animer au mieux les équipes et intensifier les activités. « Aujourd’hui, nous comptons un salarié à temps plein dans la plupart de nos principales antennes, notamment en Ile-de-France, à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Annecy… A Marseille et à La Réunion, nous avons recours à des temps partiels. Quand nous disposons d’un salarié à temps plein, cela facilite grandement l’animation des bénévoles et l’éclosion des projets » avance ainsi Antoine Miche.

En plus de compter sur une trentaine de partenaires financeurs dont les JOP Paris 2024, Kipsta/Décathlon, la Ville de Lyon, la Ville de Paris, plusieurs Fondations ou encore l’association « 1% pour la Planète » ; Football Ecologie France recense aujourd’hui plus de 150 adhérents parmi lesquels des clubs professionnels et amateurs, des collectivités ou encore des entreprises proposant des produits ou des solutions en lien avec l’écologie à l’image de StadiumGO, Rebond, Keenat ou encore Tiraka. En échange d’une cotisation annuelle de l’ordre de quelques centaines d’euros par an, les adhérents ont alors accès à l’ensemble des outils développés par l’association et son réseau, dont notamment la Fresque Ecologique du Football – atelier ludique pour jeunes ou adultes visant à les éclairer sur les impacts, enjeux et solutions environnementales liés à la pratique du football – ou encore le diagnostic écologique, permettant aux clubs de s’évaluer à travers 7 grandes thématiques et d’élaborer leur feuille de route à horizon 4/5 ans afin de progresser de saison en saison. « L’adhésion donne aussi accès à un accompagnement continu. Dès qu’un club a des questions, nous sommes disponibles pour y répondre et partager notre expertise. Enfin, en complément de nos outils, nos adhérents ont également accès à une veille informationnelle et à des communications valorisant leurs bonnes pratiques. Nous sommes toujours en alerte et relayons les meilleures pratiques mises en place au sein du sport français et à l’étranger, à l’image de notre livre blanc sur l’éco-supportérisme publié en 2021 » ajoute Antoine Miche.

Pour les clubs souhaitant s’investir davantage sur le sujet, Football Ecologie France peut également fournir un accompagnement personnalisé favorisant la naissance de nouveaux projets. « Nous sommes en mesure de créer conjointement des projets avec les clubs. Ces sont des projets d’ancrage territorial réunissant le club professionnel local, ses clubs amateurs partenaires, les collectivités, les sponsors et les supporters. Cela donne alors naissance à des initiatives plus ambitieuses et collectives. Nous sommes en mesure de jouer ce rôle d’intermédiaire et de facilitateur de projets innovants. C’est important pour accélérer la transition écologique du sport sur un territoire » précise Antoine Miche.

Un rôle que Football Ecologie France a notamment joué auprès du Grenoble Football 38. « Nous avons candidaté à un appel à projets national en y incluant à la fois le GF38 et la Ville de Grenoble. Nous avons alors reçu du budget pour opérer la transition écologique du football à Grenoble. On peut s’impliquer sur un projet de A à Z en allant jusqu’aux levées de fonds » poursuit le président bénévole de FEF. Au mois de février dernier, le GF38 a notamment organisé au cœur de ses installations sa semaine « Capitale Verte de l’Europe » incluant l’activité « fresque écologique » de FEF mais aussi des ramassages de déchets et un cycle de conférences visant à sensibiliser les clubs amateurs de l’agglomération grenobloise aux enjeux écologiques à travers le sport.