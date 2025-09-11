Google Pixel, le gros coup du Paris FC

Alors que sur le plan sportif, le Paris FC a réalisé une campagne de recrutement très ambitieuse pour un promu ; le club parisien s’est également distingué sur le plan commercial durant la dernière intersaison en attirant Google Pixel parmi ses principaux sponsors. Décryptage.
N’est-ce pas le plus gros coup estival du Paris FC ? Alors que Google Pixel n’avait jamais réalisé d’investissement dans le sport professionnel français jusqu’à présent, la firme de Mountain View a décidé de miser sur le promu parisien pour promouvoir ses smartphones Google Pixel et satisfaire ses enjeux de notoriété en officialisant au mois d’août dernier un partenariat majeur pour les trois prochaines saisons.
Suite à cet accord, Google Pixel s’affiche entre autres sur les maillots de l’équipe masculine, sur la panneautique LED du stade Jean Bouin mais aussi prochainement sur les tenues de l’équipe féminine du Paris FC, à compter de janvier 2026. Les joueurs et membres du staff ont également été équipés des dernières générations de smartphone conçues par Google Pixel.
Quelles sont les raisons ayant poussé Google Pixel à réaliser ce premier investissement en sponsoring dans le football professionnel français ? « Nous avons fait une étude approfondie des passions de la cible Google Pixel et le sport ressortait fortement en termes de reach et d’affinité. En regardant les différents sports, le football est apparu un choix prioritaire en raison de sa puissance média, sa récurrence tous les week-ends, sa structuration professionnelle et l’engouement au sein des Français » nous répond Matthieu Caste, Head of Fuse France, agence ayant accompagné Google Pixel dans la conclusion de ce partenariat avec le Paris FC.
Bien que le volet visibilité constitue toujours une dimension importante dans ce type d’accord, Google Pixel compte s’appuyer en parallèle sur d’autres piliers pour atteindre ses objectifs à travers ce partenariat. « Au-delà de la visibilité, Google Pixel va chercher à créer une vraie connexion avec les fans de football. La considération pour les smartphones Google Pixel ainsi que l’engagement dans les activations qui seront proposées tout au long de la saison seront particulièrement scrutés » décrypte Matthieu Caste.
Pour réussir au mieux ses campagnes d’activation autour de ce partenariat, Google Pixel pourra s’appuyer sur l’expertise de Fuse France mais aussi de la Pixel Squad réunissant plusieurs agences avec des expertises différentes en matière d’influence, de média ou de création de contenus. « L’idée sera de proposer aux fans de football une expérience plus immersive et connectée au plus proche du terrain et du vestiaire, facilitée par les technologies Google IA en termes de prise de contenus / photos » poursuit Matthieu Caste.