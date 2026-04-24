Numérique

LOSC, des audiences qui s’envolent sur les réseaux sociaux

Publie le
LOSC réseaux sociaux audiences

Photo Icon Sport

Le LOSC a connu une très forte croissance de ses communautés et de son activité sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Une tendance qui est le fruit d’une stratégie bien rodée. Et le club nordiste étudie de nouveaux projets pour entretenir cette dynamique. Décryptage.

8,5 millions : c’est la taille de la communauté désormais rassemblée par le LOSC sur les différentes plateformes sociales. Le club nordiste a notamment enregistré au cours des derniers mois une très solide croissance sur des canaux tels qu’Instagram ou encore TikTok. Sur ce dernier réseau social, les Dogues réunissent désormais la 4e communauté de Ligue 1 avec plus de 3,5 millions d’abonnés, devançant de gros morceaux tels que l’OL.

« Un de nos principaux objectifs est d’enregistrer une croissance égale ou supérieure à des clubs qui ont à peu près la même structure que nous » nous explique ainsi Thomas Cusseau, Head of Club Medias du LOSC. Un défi largement relevé en cet exercice 2025-26 puisque le LOSC affiche la plus forte progression des communautés en pourcentage parmi le TOP 7 actuel en championnat de L1.

Néanmoins, la progression de la fanbase n’est pas le seul indicateur scruté pour juger de la performance Social Media. « L’entité média d’un club se doit de développer un narratif très fort autour des différentes équipes avec cet impératif de capter l’attention des fans tout au long de la semaine et pas uniquement lors des jours de match » explique Thomas Cusseau.

Ainsi, les KPI en lien avec l’engagement et les vidéos vues sont suivies de près pour analyser le niveau de consommation des différents contenus. Et, à ce sujet, le LOSC affiche également des statistiques remarquables. Alors que la saison 2025-26 n’est pas encore terminée, le LOSC a déjà franchi la barre des 490 millions de vues sur ses vidéos publiées sur les différentes plateformes, soit un score deux fois supérieur à la saison précédente à pareille époque.

Une attention minutieuse portée à chaque plateforme

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu réservé aux abonnés

Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous.

A lire egalement

Articles populaires

FC Bayern - modèle éco FC Bayern - modèle éco
332
Eco

FC Bayern, l’architecture du modèle économique le plus solide d’Europe
asm clermont restauration stade asm clermont restauration stade
278
Enceintes Sportives

ASM Clermont Auvergne : le F&B au service de l’expérience spectateur
Ebitda - Ligue 1 - champion Ebitda - Ligue 1 - champion
271
Eco

Ligue 1 : qui est le vrai champion de l’EBITDA ?
interview arenametrix crm fédérations alexis jablonski interview arenametrix crm fédérations alexis jablonski
242
Interview

A. Jablonski (Arenametrix) : « Pousser les fédérations à créer des assets digitaux ciblés grâce au CRM »
Castres Olympique merchandising Castres Olympique merchandising
240
Merch'

Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance
ffr maximisation revenus ffr maximisation revenus
238
Eco

Comment la FFR maximise son chiffre d’affaires ?
DFCO événements d'entreprise DFCO événements d'entreprise
232
B2B

DFCO, champion des événements d’entreprise
paris fc groupe adp sponsoring paris fc groupe adp sponsoring
218
B2B

Paris FC, le pari gagnant du Groupe ADP dans le sport
Julien Delsenne interview Julien Delsenne interview
191
Eco

J. Delsenne : « L’environnement spécifique dans lequel évoluent les clubs impacte leur gestion financière »
Pionniers chamonix crm Pionniers chamonix crm
166
Marketing

Pionniers de Chamonix : comment générer plus de valeur grâce au CRM
To Top
DMAGENCY_PopUpEntrée (1)