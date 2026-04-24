LOSC, des audiences qui s’envolent sur les réseaux sociaux

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Le LOSC a connu une très forte croissance de ses communautés et de son activité sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Une tendance qui est le fruit d’une stratégie bien rodée. Et le club nordiste étudie de nouveaux projets pour entretenir cette dynamique. Décryptage.

8,5 millions : c’est la taille de la communauté désormais rassemblée par le LOSC sur les différentes plateformes sociales. Le club nordiste a notamment enregistré au cours des derniers mois une très solide croissance sur des canaux tels qu’Instagram ou encore TikTok. Sur ce dernier réseau social, les Dogues réunissent désormais la 4e communauté de Ligue 1 avec plus de 3,5 millions d’abonnés, devançant de gros morceaux tels que l’OL.

« Un de nos principaux objectifs est d’enregistrer une croissance égale ou supérieure à des clubs qui ont à peu près la même structure que nous » nous explique ainsi Thomas Cusseau, Head of Club Medias du LOSC. Un défi largement relevé en cet exercice 2025-26 puisque le LOSC affiche la plus forte progression des communautés en pourcentage parmi le TOP 7 actuel en championnat de L1.

Néanmoins, la progression de la fanbase n’est pas le seul indicateur scruté pour juger de la performance Social Media. « L’entité média d’un club se doit de développer un narratif très fort autour des différentes équipes avec cet impératif de capter l’attention des fans tout au long de la semaine et pas uniquement lors des jours de match » explique Thomas Cusseau.

Ainsi, les KPI en lien avec l’engagement et les vidéos vues sont suivies de près pour analyser le niveau de consommation des différents contenus. Et, à ce sujet, le LOSC affiche également des statistiques remarquables. Alors que la saison 2025-26 n’est pas encore terminée, le LOSC a déjà franchi la barre des 490 millions de vues sur ses vidéos publiées sur les différentes plateformes, soit un score deux fois supérieur à la saison précédente à pareille époque.

Une attention minutieuse portée à chaque plateforme