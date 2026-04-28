AJ Auxerre, une stratégie Social Media centrée sur le lien fan

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A travers sa politique de contenus sur les réseaux sociaux, l’AJ Auxerre cherche à entretenir voire à renforcer les liens de proximité cultivés avec ses différentes parties prenantes dont les supporters. Une stratégie en cohérence avec l’identité du club et qui porte ses fruits. Décryptage.

« Notre but est de coller à ce qu’on est c’est-à-dire un club sympathique, authentique et surtout proche de ses supporters. » Voilà comment Alexandre Alain, Chargé de communication à l’AJ Auxerre, nous résume en quelques mots le principal objectif poursuivi par le club bourguignon à travers sa stratégie d’animation des réseaux sociaux.

Et alors que la proximité a été érigée en valeur cardinale au sein du club, il ne se passe pas un jour sans que l’AJA cultive cette étroite relation avec ses supporters. « Les joueurs ont beaucoup de contact avec nos supporters. Toutes nos séances d’entrainement, hormis celles en veille de match, sont ouvertes au public. L’AJ Auxerre est un club familial. On doit refléter cette caractéristique à travers notre stratégie sur les réseaux sociaux » appuie Alexandre Alain.

Une stratégie qui se traduit en faits. A titre d’exemple, à l’issue d’une séance d’entrainement programmée un mercredi durant les vacances de Pâques, les joueurs sont venus distribuer des chocolats aux nombreux enfants présents ce jour-là. Une séquence qui a permis de capter de belles images ensuite diffusées sur les différentes plateformes sociales du club.

« A l’AJ Auxerre, nous ne sommes pas dans la starification de nos joueurs ni dans l’ostentatoire. On veut être dans l’authentique et dans ce qu’on considère être vraiment le football c’est-à-dire un sport qui rapproche les gens, qui procure d’intenses émotions et qui fait la fierté de nos supporters » rappelle Thierry Hubac, Directeur de la communication et de la RSE de l’AJ Auxerre, fonction qu’il a occupé par le passé dans plusieurs clubs de L1 dont l’AS Monaco, le FC Lorient ou encore le RC Strasbourg Alsace.

« L’AJ Auxerre entretient un positionnement de club challenger. Nous sommes humbles mais ambitieux. L’AJA est en quelque sorte l’irréductible village gaulois du football français. Notre stratégie de communication doit être en cohérence avec notre positionnement. Et de cette stratégie globale de communication découle notre politique de contenus sur les réseaux sociaux » complète Thierry Hubac.

Une stratégie de contenus adaptée au contexte