E. Griffon (SC Bastia) : « La double bande blanche répond parfaitement aux enjeux de transmission d’histoire et de tradition »

Puiser dans son (riche) passé et les codes de son territoire pour sublimer son identité : c’est le défi qu’est parvenu à relever le SC Bastia en révélant en cette période d’intersaison une nouvelle identité graphique. Fruit de réflexions intenses incluant toutes les parties prenantes, ce travail doit permettre au club insulaire de poursuivre son développement. Elodie Griffon, Responsable Marketing & RSE du SC Bastia, nous dévoile les coulisses de ce projet tout en évoquant ses enjeux. Entretien.

Le SC Bastia vient de dévoiler sa nouvelle identité graphique. Quels sont les principaux marqueurs de cette nouvelle identité ? Quelles ont été vos sources d’inspiration ?

Nous avons pensé et conçu cette nouvelle identité visuelle comme un hommage à la richesse de l’histoire du Sporting et de son territoire.

La double bande blanche, qui a accompagné l’ascension du club depuis 1966, fait son retour au cœur de notre identité visuelle. Que ce soit sur le blason du club ou au sein de notre territoire de marque, ce code identitaire fort fait la fierté de nos supporters. Mêlant tradition et modernité il est le socle de notre identité et incarne l’image du club. Comme un drapeau, il doit guider les générations d’hier et d’aujourd’hui dans leur passion pour le Sporting.

Photo SC Bastia

Une nouvelle typographie principale a été définie, elle s’appuie sur des caractères qui rappellent les anciennes écritures sur les bâtiments méditerranéens. Loin des typographies urbaines que l’on retrouve beaucoup dans l’univers du foot, il était primordial et évident pour nous de mettre en avant et d’affirmer nos racines corses.

Dans cette lignée, les fonds de notre identité visuelle s’inspirent, de par ces aspérités, des façades de la vieille ville de Bastia.

Enfin, une nouvelle signature accompagne ce rebranding « SFIDA. CRESCE. BATTE SI » qui se traduit par DEFIER. GRANDIR. SE BATTRE. Plus qu’une signature de marque elle symbolise un état d’esprit qui est applicable et partagé par toutes les composantes du club : des joueurs au staff, en passant par nos catégories de jeunes, des salariés aux supporters. Le Sporting est un club qui a connu des hauts et des bas tout au long de son histoire, et qui a toujours réussi à se relever. Cette signature incarne cette notion que rien n’est jamais perdu.

Le logo du SC Bastia a également été légèrement modifié avec notamment un changement de teinte. Quels sont les objectifs derrière cette refonte ?

Effectivement, dans le cadre du processus de retravail de l’identité visuelle du Sporting, le blason a subi une mutation subtile. Le postulat initial était de gommer ses défauts pour l’améliorer. L’ancien logo comprenait de nombreux contours, avec des épaisseurs différentes ce qui le rendait difficilement lisible sur des petits formats, tout comme les points présents dans le nom du club. Notre volonté était également de rendre plus impactants les deux symboles du club auxquels se rallient les supporters : le bastion représentatif de la ville de Bastia et la Testa Mora. Dans la refonte du blason, leur taille respective a augmenté. Ces deux emblèmes émergent davantage et permettent une revendication franche de notre identité insulaire.

Nouveau logo – SC Bastia

Enfin, nous sommes revenus aux fondamentaux et à l’histoire du SC Bastia en réinstaurant la teinte bleu roi. La couleur de l’ancien écusson pouvait, sur certains supports, ressortir terne en s’approchant plus d’un bleu foncé que de la teinte historique du Sporting. Nous avons désormais une couleur plus vibrante, uniforme pour nos supports imprimés, et beaucoup plus forte sur écran, un point capital quand on sait l’importance du digital pour un club aujourd’hui.

Comment avez-vous enclenché ce travail de changement d’identité graphique ?

E. Griffon (SC Bastia) : « La double bande blanche répond parfaitement aux enjeux de transmission d’histoire et de tradition »