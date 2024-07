Synerglace, un « partenariat naturel » avec la Ligue Magnus

Par

Namer de la Ligue Magnus depuis la saison 2018-19, Synerglace s’inscrit dans la durée concernant son partenariat avec la Fédération Française de Hockey sur Glace. Leader européen de la patinoire avec un chiffre d’affaires compris en 15 et 16 m€, Synerglace profite de cet accord pour asseoir sa crédibilité dans son secteur d’activité tout en essayant de contribuer au maximum au développement du hockey de haut niveau en France. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Grégory Fage, Directeur Général de Synerglace, revient sur ses attentes derrière ce partenariat de sponsoring titre conclu avec la FFHG. Interview.

Quels sont les principaux objectifs poursuivis par Synerglace à travers son accord de naming avec la Ligue Magnus ?

Avant d’évoquer des objectifs, on peut parler d’une association naturelle entre Synerglace et la Ligue Magnus. Qui d’autre que Synerglace pour accompagner ce championnat dans son développement ? Nous sommes sur un marché de niche. Et la Synerglace Ligue Magnus n’est malheureusement pas médiatisée à sa juste valeur. Elle n’attire donc pas les plus grandes marques contrairement à d’autres disciplines. Cela prend alors tout son sens qu’une entreprise comme la nôtre puisse accompagner la Fédération Française de Hockey sur Glace et plus particulièrement la Ligue Magnus.

Chez Synerglace, on connait très bien le hockey. J’ai été moi-même hockeyeur par le passé. Ce qu’on aime beaucoup dans ce partenariat, ce sont les valeurs partagées entre le hockey sur glace et notre entreprise. Je pense notamment à l’esprit d’équipe, la cohésion, la persévérance, le dépassement de soi… Notre entreprise est parfaitement alignée avec les valeurs véhiculées par le hockey sur glace de haut niveau. D’où ce partenariat de naming.

Au-delà des espaces de visibilité, comment faîtes-vous vivre tout au long de la saison ce partenariat de naming avec la Ligue Magnus ? Des salariés de Synerglace sont-ils dédiés à l’animation de ce partenariat ?

Synerglace, un « partenariat naturel » avec la Ligue Magnus