F. Doucène (FITLE) : “Le ROI de notre outil est très souvent supérieur à 3 ou 4”

Alors que les modules de recommandation de taille se généralisent sur les fiches produit des e-commerçants, les organisations sportives ont-elles intérêt à implémenter un tel outil sur leur boutique en ligne ? Frédéric Doucène, Directeur Général de FITLE a répondu à nos questions.
Quel est l’intérêt pour un club professionnel d’installer un widget de recommandation de taille sur sa boutique en ligne ?
Notre outil répond à 3 frictions majeures qui pèsent sur la performance économique des boutiques en ligne des clubs professionnels.
L’incertitude sur la taille à choisir : chaque marque et équipementier taillent différemment et c’est même le cas entre des produits du même club. Dans ce contexte, il est difficile de connaître sa taille et cela pèse sur le taux d’abandon de panier – 80 à 90% en moyenne – et le taux de conversion – 1 à 2% en moyenne – des boutiques. L’erreur de taille représente également 65% à 75% des raisons de retour et fragilise la performance économique des clubs – coût de traitement de retours évitables, perte de chiffre d’affaires…
Le manque de projection : les visiteurs d’une boutique ont du mal à se projeter avec un vêtement – est-ce que la coupe est bonne ? est-ce que cela va m’aller ? – d’autant que les pages produits ne présentent pas toutes des visuels des articles portés. La différence de conversion de ces pages est pourtant très importante (~70%). Un outil comme FITLE permet de mieux se projeter grâce à une recommandation de taille adaptée à la morphologie et à la préférence de portée de chaque fan.
La nécessité de personnaliser l’expérience de visite et d’achat : les boutiques les plus performantes offrent une expérience fluide et personnalisée pendant et après leur visite. FITLE permet de renforcer le lien entre un fan et son club en permettant aux clubs de mieux segmenter leurs campagnes emailings et de proposer du contenu adapté à la morphologie de chaque fan et donc d’améliorer le taux d’activation des campagnes. Notre outil de cross-selling permet également de proposer des articles complémentaires et donc d’améliorer le panier moyen d’environ +20%.
Quels sont les prérequis techniques nécessaires pour installer FITLE sur son e-shop ? FITLE est-il facilement compatible avec les principaux CMS (Shopify, Prestashop…) ?
Aucun prérequis n’est nécessaire. FITLE est compatible avec tous les CMS du marché. L’installation peut se faire en quelques heures par nos équipes ou en collaboration avec les équipes du club.
Une fois la collaboration lancée, nos équipes support et technique prennent le relais. Cela ne prend donc pas de temps aux équipes des clubs et les premiers résultats sont visibles dès le premier mois d’utilisation.
Quel taux d’utilisation du widget enregistrez-vous pour les clubs professionnels avec lesquels vous travaillez ? Cela permet-il d’améliorer le taux de conversion ?