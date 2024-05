FC Versailles, une stratégie Social Media affutée

Par

Club ciblant principalement les jeunes générations dans sa stratégie de développement depuis son rachat par Alexandre Mulliez et Fabien Lazare l’été dernier, le FC Versailles se doit d’être performant sur les réseaux sociaux pour répondre à ses objectifs. Un challenge que le club relève avec brio, enregistrant une hausse exponentielle de ses audiences sur certains canaux dont TikTok. Louis Desloge, Responsable Communication & Marketing du FC Versailles, revient sur les principaux piliers de la stratégie Social Media du club de National. Entretien.

Quelle place occupent les réseaux sociaux dans la stratégie marketing et de communication du club ? Est-ce un pan important dans la politique de développement du FC Versailles ?

La stratégie de développement du FC Versailles est principalement axée sur les jeunes et plus particulièrement les 15-25 ans. Les réseaux sociaux – et surtout TikTok – sont notre canal de communication numéro un car c’est là où on retrouve notre cœur de cible. On cherche un maximum à créer des contenus différents des autres clubs. Nous nous imposons très peu de contraintes dans notre liberté créative. On peut se le permettre car le FC Versailles est un club jeune qui évolue actuellement en National.

Cette stratégie est payante. On observe une réelle hausse de nos activités sur les réseaux sociaux, notamment auprès de notre cible. On cherche également à adapter notre stratégie en fonction des retours de notre communauté et de leurs attentes. On prend le pouls des émotions à travers les réseaux sociaux. Sur chaque plateforme sociale, nous développons une stratégie de contenus avec un ton de voix et une direction artistique en accord avec les aspirations de notre communauté. Tout en respectant le positionnement et l’image du FC Versailles.

Comment êtes-vous organisé en interne pour animer les différents comptes du club sur les réseaux sociaux ?

Je gère au sein de mon service une équipe de 4 personnes totalement dédiée à la création de contenus. Nous avons au club un photographe qui couvre tous nos matches, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Nos disposons aussi d’un cadreur-monteur qui est un véritable JRI. Il est à l’origine de tous nos contenus vidéos publiés sur les différentes plateformes. Il permet aux fans de se plonger dans les coulisses du club en captant des scènes du vestiaire ou encore à l’entrainement. Notre chargée de communication – qui a aussi des missions d’attachée de presse – est focus sur la création de contenus concernant les équipes gérées par l’association. Le FC Versailles est un gros club d’Ile-de-France qui compte 1 200 licenciés. Enfin, nous disposons d’un graphiste qui gère toute la partie artistique et la création des visuels.

« Au FC Versailles, au sein du service communication, nous sommes staffés comme un club de Ligue 2 voire un petit club de Ligue 1 »

En plus de chapeauter les équipes, je m’occupe aussi de la partie opérationnelle en matière de community management. Au FC Versailles, au sein du service communication, nous sommes staffés comme un club de Ligue 2 voire un « petit » club de Ligue 1. En général, dans un club de National, on ne retrouve pas plus de 2 ressources à la communication. Cela montre les ambitions de nos dirigeants en la matière.

Sollicitez-vous des agences ou des prestataires pour tester / déployer de nouveaux formats sur les réseaux sociaux ?

FC Versailles, une stratégie Social Media affutée