Sponsoring : la Ligue 1 à l’épreuve de son pouvoir de séduction

En apparence, la Ligue 1 semble avoir renforcé son pouvoir d’attraction aux yeux des marques au cours des dernières saisons. Mais certaines données chiffrées dissimulent une situation disparate et une tendance moins positive. Eclairage.
« J’ai quelques années d’expérience dans le métier et je n’avais jamais vécu une négociation aussi intense d’un point de vue du timing. Les premiers échanges ont démarré début mai et, seulement deux mois plus tard, on lançait le partenariat ! »
C’est de cette manière que Cynthia Marcou, Directrice Partenariats, Merchandising et Digital de l’OGC Nice, nous décrivait la manière dont le club azuréen a convaincu la firme Robinhood de devenir son nouveau sponsor maillot principal à compter de cette saison 2025-26. Les Aiglons sont auteurs du joli coup de l’été en finalisant le 4e deal de sponsoring maillot le mieux valorisé de Ligue 1.
Mais ce n’est pas le seul club à avoir accueilli un bel acteur parmi ses principaux sponsors. Du côté du Paris FC, on est parvenu à convaincre… Google de réaliser un premier investissement d’envergure en sponsoring dans le football professionnel français en promouvant sa gamme de smartphones Pixel.
Des signatures qui viennent renforcer, en apparence, la bonne dynamique enclenchée par la Ligue 1 en matière de recettes de sponsoring. Ainsi, selon les chiffres synthétisés par la DNCG, les revenus de partenariats de l’ensemble des clubs de Ligue 1 sont passés de 345 m€ en 2017 à près de 720 m€ en 2024.
Mais cette croissance impressionnante traduit-elle réellement une dynamique de fond avec davantage de marques intéressées pour investir en sponsoring ? « Personnellement, je ne trouve pas que la Ligue 1 ait gagné en attractivité ces derniers temps aux yeux des marques. Et la raison principale tient à la problématique des droits TV » résume Ludovic Dumas, Président-Fondateur de Nineteen Sports Group, cabinet expert en sponsoring sportif.
Les chiffres semblent donner raison à notre expert. La croissance des revenus de sponsoring de la Ligue 1 ces dernières saisons a été essentiellement portée par le Paris Saint-Germain, dont les recettes de partenariats ont progressé de plus de 225 m€ entre 2017 et 2024. Le poids du club parisien dans l’ensemble des revenus de sponsoring du championnat est ainsi passé de 45 à plus de 53% sur la même période.