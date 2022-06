Pronostic Games, la solution indispensable de fan-engagement

Par

Plateforme de pronostics développée par la société Ftel, Pronostic Games n’a cessé de conquérir de nouveaux clients au sein de l’industrie sportive au cours des derniers mois. Répondant aux nouveaux enjeux de fan-engagement, de collecte de données ou encore de valorisation des partenariats sur les supports digitaux, Pronostic Games ne manque pas d’atouts pour convaincre les organisations sportives d’adopter sa solution. Eclairage.

Qui ne s’est jamais livré à un concours de pronostics entre collègues lors d’un grand événement sportif ? Surfant sur cette tendance forte, plusieurs éditeurs de logiciels se sont lancés ces dernières années dans la conception de plateformes ludiques de pronostics, venant remplacer la traditionnelle et austère feuille de calcul excel. Parmi les acteurs de ce marché, Pronostic Games a su s’imposer comme l’une des références grâce à sa solution clé en main et entièrement personnalisable.

« Notre plateforme est perçue comme un instrument d’animation des équipes en interne. Cela permet de souder les collaborateurs autour d’un sujet commun et de renforcer le bien-être au travail » commente Paul Le Gleut, Chargé de Projet chez Pronostic Games. Lors du dernier EURO de football qui s’est tenu à l’été 2021, pas moins de 180 entreprises ont choisi d’adopter la solution Pronostic Games pour organiser un concours de pronostics en interne dont de grands noms de l’économie française à l’image de Publicis ou encore des magasins But. Et la société rouennaise s’attend à un pic d’activité encore plus important lors du prochain Mondial au Qatar.

Pronostic Games : un puissant instrument d’engagement des fans

Initialement conçu pour répondre à des enjeux de Team Building au sein des entreprises, de plus en plus d’acteurs de l’industrie sportive commencent à percevoir la solution développée par Pronostic Games comme un outil très efficace d’engagement des communautés de fans et de partenaires. Cherchant à davantage engager leurs parties prenantes sur les canaux digitaux durant la crise sanitaire, de nombreux clubs de haut niveau ont noué une première collaboration avec Pronostic Games au cours des 24 derniers mois à l’image de l’ASM Clermont Auvergne, de la Chorale de Roanne ou encore du Rouen Handball.

« Nous avons été confrontés à la suspension de nos compétitions en début d’année 2021 en raison des mesures gouvernementales pour endiguer la crise sanitaire. Pour continuer à animer nos communautés de partenaires et de fans, nous avions alors décidé de tester la solution Pronostic Games en organisant un concours de pronostics autour du Championnat du Monde de Handball disputé alors en Egypte. Nous avons été agréablement surpris par le nombre de participants. Nous sommes parvenus à élargir nos cibles en attirant des joueurs qui n’étaient pas identifiés comme des fans du club » nous précise ainsi Alexandre Briet, Président Délégué du Rouen Handball. Une première expérience concluante qui pousse le club normand à aller bien plus loin : il utilisera la plateforme en fil rouge pour les matches de son équipe féminine (N1) et masculine (N2) tout au long de la saison 2022-23. L’essai a également été concluant du côté de l’ASM puisque la formation auvergnate a réuni en moyenne 1 500 joueurs par journée de TOP 14 sur la saison 2020-21.

« Nous sommes parvenus à élargir nos cibles en attirant des joueurs qui n’étaient pas identifiés comme des fans du club » Alexandre Briet – Président Délégué – Rouen Handball

Partenaire historique, le Freeride World Tour a totalement intégré Pronostic Games – rebaptisé Peak Performance Fun Bet – à sa stratégie d’animation de sa fan-base. La plateforme, habillée aux couleurs de l’organisateur des compétitions de freeride, est bien mise en évidence sur le site officiel de l’organisation et de nombreuses opérations de communication sont menées pour promouvoir son utilisation et ses nouveautés.

« C’est un jeu fun, dans l’esprit du Freeride World Tour, sans enjeu financier contrairement aux paris sportifs. Cela permet de pimenter nos compétitions. On pousse la plateforme sur tous nos canaux de communication dont notamment nos réseaux sociaux ou dans notre newsletter. Pronostic Games a également conçu un système de mails automatiques pour rappeler aux joueurs de faire leurs pronostics en amont d’une étape du Freeride World Tour. Les résultats à l’issue de chaque étape sont également envoyés aux joueurs par mail en aval des compétitions » nous précise Antoine Roecker, Account Manager chez Freeride World Tour. Lors de la dernière saison écoulée, le Freeride World Tour a recensé plus de 2 100 joueurs actifs sur la plateforme. Et il parvient à engager entre 30 et 50% des joueurs à chaque étape.

Pronostic Games ne constitue pas uniquement un outil de fan-engagement pour le Freeride World Tour. En amont de chaque étape, l’organisateur suisse utilise les résultats recueillis sur la plateforme pour enrichir de statistiques ses retransmissions en direct des compétitions. Un bon moyen de mettre en valeur l’expertise de sa communauté de fans. « A la veille de chaque événement, je demande à Pronostic Games de me fournir un récapitulatif des pronostics réalisés par notre communauté de fans. Cela permet alors de déterminer les principaux favoris selon notre communauté. On utilise ces résultats pour en faire un habillage TV qu’on diffuse avant chaque épreuve. Cela permet aux commentateurs de donner des tendances » explique Antoine Roecker.

A l’avenir, le Freeride World Tour souhaite aller encore plus loin dans sa collaboration avec Pronostic Games pour engager davantage ses communautés. « A terme, nous aimerions disposer d’un outil permettant d’activer en direct notre communauté de fans durant les événements. Par exemple, à la fin d’un run d’un athlète, cela serait intéressant que les fans puissent attribuer leur propre note, en attendant la délibération des juges. Ils auraient alors quelques secondes pour donner leur avis. Cela permettrait de renforcer encore davantage l’interactivité avec notre communauté ! Nous n’en sommes pas là mais nous amorçons ce type de discussions avec Pronostic Games » poursuit ainsi Antoine Roecker.

Pronostic Games : un outil générateur de revenus

Autre gros atout de Pronostic Games : sa tarification modulable et très attractive. « Nous appliquons un tarif à la compétition en fonction du nombre de joueurs et des options retenues. Toutes nos offres sont personnalisables. Nous pouvons adapter les options en fonction des demandes de nos clients » nous indique ainsi Paul Le Gleut. La premier prix, à hauteur de 150 €, permet à une organisation sportive de comptabiliser jusqu’à 50 joueurs. Pour l’ASM Clermont Auvergne, l’investissement s’est élevé à 1 500 € pour la saison complète de TOP 14.

Alors que le système tarifaire conçu par Pronostic Games permet aux organisations sportives de toutes tailles d’accéder au produit ; les équipes de Ftel ont prévu de surcroît des espaces de visibilité permettant de faire parrainer la solution par un sponsor. Le logo du parrain est ainsi mis en évidence au sein de la plateforme tout en lui allouant des espaces de visibilité en display. Un parrain qui peut aussi participer au financement des lots attribués aux vainqueurs du concours de pronostics.

« Cela va bien plus loin qu’un simple partenariat […] Nous souhaitons que nos fans associent naturellement cette activation cool et fun à Peak Performance » Antoine Roecker – Account Manager – Freeride World Tour

C’est notamment le choix retenu par le Freeride World Tour avec son sponsor Peak Performance. « Cela va bien plus loin qu’un simple partenariat. C’est finalement l’activation de Peak Performance proposée aux fans. La plateforme est brandée selon les codes de la marque. Peak Performance se charge également de la distribution des prix aux vainqueurs du concours. Les gagnants peuvent notamment remporter un bon d’achat de 2 000 € valable au sein de l’enseigne. Nous souhaitons que nos fans associent naturellement cette activation cool et fun à Peak Performance » nous précise Antoine Roecker.

D’autres organisations sportives préfèrent associer plusieurs partenaires à la plateforme en commercialisant les espaces sous forme de campagnes. C’est l’option vers laquelle va s’orienter le Rouen Handball pour la saison 2022-23. Et le club rouennais y voit de multiples manières d’activer ce dispositif de visibilité avec sa communauté de sponsors. « Nos partenaires pourront utiliser la plateforme pour animer leurs propres équipes en interne. Nous avons déjà mis en place avec succès ce type de formule lors de notre premier test. Par exemple, notre partenaire Square Habitat avait constitué une équipe pour chacune de ses agences à l’occasion du Championnat du Monde de Handball en 2021. Cela avait permis de créer un challenge en interne et l’équipe gagnante recevait des lots offerts à la fois par le Rouen Handball et Square Habitat. Notre partenaire se positionnait alors en tant qu’annonceur mais aussi animateur de la plateforme » nous décrit Alexandre Briet.

Pronostic Games : un véritable levier d’acquisition

Outre la monétisation du dispositif via des opérations de parrainage ou la commercialisation de campagnes display, la solution Pronostic Games répond à un autre enjeu économique et marketing majeur pour les organisations sportives : la collecte de data sur les communautés de fans. Alors que les clubs et autres organisateurs d’événements enregistrent des communautés importantes sur les réseaux sociaux ; le nombre de contacts qualifiés présents dans leur base FRM/CRM est souvent bien inférieur. La mise à disposition d’une plateforme de pronostics constitue alors un excellent moyen de recruter de nouvelles adresses.

« Pronostic Games peut s’avérer très utile dans la construction de stratégies marketing data-driven » Paul Le Gleut – Chargé de Projet – Pronostic Games

« Notre objectif pour l’an prochain est d’atteindre la barre des 5 000 contacts qualifiés au sein de notre propre base de données. Aujourd’hui, nous en comptons 3 000. Notre collaboration avec Pronostic Games doit nous permettre à elle-seule de satisfaire 50% de nos objectifs de croissance. C’est un outil stratégique dans la politique d’acquisition du Rouen Handball » nous explique ainsi Alexandre Briet.

Au-delà de la simple acquisition de contacts, l’utilisation de la plateforme satisfait aussi des objectifs d’enrichissement des bases de données FRM/CRM grâce à la data collectée directement sur la plateforme. De la data précieuse qui permet par la suite de calibrer au mieux sa stratégie de marketing automation à base de mails très bien ciblés. « Pronostic Games est avant tout un outil d’animation des communautés mais il peut s’avérer très utile dans la construction de stratégies marketing data-driven. Dans le formulaire d’inscription à la plateforme, les organisations sportives ont la possibilité d’insérer des champs personnalisés liés à leurs activités de billetterie ou de merchandising. Par exemple, elles peuvent demander en début de saison aux fans le design de maillot qu’ils préfèrent entre la tenue domicile, extérieure ou third. Puis derrière, via leur outil FRM/CRM, elles pourront alors pousser le bon maillot avec une remise en fonction des réponses reçues. C’est un exemple parmi tant d’autres mais l’inscription à Pronostic Games constitue un levier intéressant pour qualifier une base de données » développe ainsi Paul Le Gleut. « La collecte de données n’est pas notre objectif premier via Pronostic Games. Néanmoins, chaque année, en amont de la saison du Freeride World Tour, nous conduisons une réflexion avec Pronostic Games pour sélectionner les champs pertinents à conserver / insérer dans le formulaire d’inscription pour enrichir au mieux notre stratégie data » confirme Antoine Roecker. Une facette supplémentaire de Pronostic Games qui devrait convaincre de nombreuses propriétés sportives de tester le dispositif…

Cet article a été rédigé par la rédaction d’Ecofoot dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Pronostic Games

