Adjan Business School : l’immersion au cœur des clubs comme gage de réussite !

Par

S’évertuant à former la nouvelle génération de professionnels du sport-business grâce à un enseignement pratique issu des remontées de terrain, Adjan Business School compte franchir une nouvelle étape dans son développement en multipliant dans les semaines à venir l’ouverture de nouvelles classes… au cœur des clubs. Un modèle de formation en immersion qui intéresse de plus en plus d’acteurs du sport amateur et professionnel français. Décryptage.

Quoi de plus naturel pour un futur professionnel de l’industrie sportive que de suivre ses cours au cœur d’un club ? C’est la formule que compte développer Adjan Business School en ouvrant prochainement de nouvelles classes au sein des installations de plusieurs clubs amateurs et professionnels français. Dispensant des formations diplômantes de niveau Bac à Bac +5 – chargé développement club dirigé par Benjamin Roumegoux & Adrien Jannel, activation de marque entreprise pilotée par Virginie Jakimow (ex-Directrice Partenariat de Pommery) et responsable de petite & moyenne structure sportive coordonné par Christophe Torella – à destination d’étudiants et/ou sportifs ; le groupe Adjan propose désormais aux clubs d’accueillir des promotions de 15 à 20 alternants au sein de leurs équipements. Un formateur-référent, recruté en binôme par le club et les équipes d’Adjan, sera chargé d’encadrer les activités pédagogiques et professionnelles de l’ensemble de la promotion.

Directeurs de programme et Responsables pédagogiques

Christophe Jammot Explore depuis plus de 35 ans l’univers du sport sous toutes ses facettes avec une ouverture à 360° sur le monde de l’entreprise. Christophe Jammot Journaliste Conférencier Benjamin Roumegoux Associé et Directeur Commercial chez Ticketchainer - Directeur du programme Chargé de développement club chez Adjan Business School Benjamin Roumegoux Expert Fan Expérience Virginie Jakimow Ex-Directrice B2B et Partenariat de Vranken-Pommery Monopole - Fondatrice de l’Audace, agence de marques audacieuses au service des sens et des émotions - Directrice du programme Activation Marque chez Adjan Business School Virginie Jakimow Spécialiste des partenariats B2B Christophe Torella Consultant, coach professionnel, conférencier - Directeur du programme Responsable de petite & moyenne structure sportive chez Adjan Business School Christophe Torella Stratégie d'entreprise Timothée Chevet Responsable Adjan Business Sport - + 100 clubs sportifs accompagnés - +1 500 contrats partenariats signés Timothée Chevet Responsable Adjan Business Sport

« Notre concept est issu de plusieurs constats de terrain. Les clubs font face au quotidien à de nombreuses difficultés d’ordre commercial, administratif ou juridique et ils ont peu de moyens pour recruter de nouveaux collaborateurs. Par ailleurs, ils ont souvent du mal à proposer un double projet sportif / professionnel à leurs joueurs. En hébergeant une classe Adjan Business School, le club peut alors répondre aux deux problématiques en même temps » indique ainsi Adrien Jannel, Fondateur du groupe Adjan.

Un modèle gagnant pour toutes les parties prenantes

Dans cette nouvelle formule développée par Adjan, les clubs n’ont pas pour vocation à accueillir tous les élèves d’une promotion en tant qu’apprentis. Si certains éléments viendront épauler les équipes en place sur les dossiers en lien avec le développement commercial ou la gestion administrative via la signature d’un CDI alternant ou d’un contrat d’apprentissage ; d’autres étudiants pourront être orientés vers les entreprises du réseau de partenaires ou encore d’autres clubs du territoire cherchant à renforcer leurs équipes administratives.

« En hébergeant une classe d’Adjan Business School, le club devient un centre de recrutement pour son écosystème » Adrien Jannel – Fondateur – Adjan

« Etant donné les cours délivrés, un étudiant pourra aisément réaliser son alternance au sein d’un partenaire du club, en s’occupant notamment de sa stratégie de communication ou en travaillant spécifiquement sur… l’activation des contrats de sponsoring. En hébergeant une classe d’Adjan Business School, le club devient alors un centre de recrutement pour son écosystème. Il ajoute une corde supplémentaire à son arc pour fidéliser ses sponsors » précise Adrien Jannel. « Par ailleurs, le club hébergeant une promotion d’Adjan Business School peut également devenir un véritable poumon à talents en fournissant des alternants aux clubs voisins en recherche de compétences précises » ajoute alors le fondateur du groupe Adjan.

De plus en plus de clubs manifestent un intérêt pour accueillir des promotions

La mutualisation des besoins en alternants constitue un enjeu financier non-négligeable pour les clubs. En effet, pour l’hébergement d’une classe d’au moins 15 alternants, Adjan s’engage à devenir l’un des principaux partenaires de sponsoring du club. « A la place d’investir dans des locaux pour ouvrir des classes dans de nouvelles villes, on préfère parrainer les clubs. Cela constitue en quelque sorte une rétribution pour la mise à disposition des installations. Tout le monde est gagnant dans un tel dispositif » décrit ainsi Adrien Jannel.

De plus en plus de clubs français portent désormais un vif intérêt pour le modèle Adjan. Y compris des formations évoluant au plus haut niveau dans leur discipline. C’est le cas notamment d’Istres Provence Handball. Satisfait de sa première collaboration avec Adjan – Istres Handball accueille déjà deux apprentis formés par Adjan Business School au sein de sa structure – le club de Liqui Moly Starligue songe à aller plus loin en ouvrant à partir de la saison prochaine une classe Adjan Business School et en y associant ses soutiens commerciaux.

« Le dispositif Adjan pourrait nous permettre d’offrir des services additionnels dans le domaine du recrutement et des ressources humaines à notre réseau de partenaires » Stéphane Cambriels – Istres Provence Handball

« Lors d’un petit-déjeuner business organisé la semaine dernière avec une vingtaine de partenaires, Adrien Jannel est venu présenter Adjan Business School et l’intérêt de recourir à ce schéma d’accompagnement des jeunes. Les premiers retours sont très positifs. Trois de nos partenaires ont déjà manifesté leur intention d’intégrer de futurs étudiants à leur entreprise. Idéalement, notre objectif est de mobiliser une dizaine d’entreprises pour donner vie au projet. La formation est accessible, le diplôme décerné est de qualité, le dispositif est intéressant… tous les ingrédients sont réunis pour que cela fonctionne » nous précise ainsi Stéphane Cambriels, membre du bureau directeur d’Istres Handball. « Ce dispositif pourrait nous permettre d’offrir des services additionnels dans le domaine du recrutement et des ressources humaines à notre réseau de partenaires. En leur présentant notamment des jeunes bien formés qui contribueront au développement de leur entreprise mais aussi du club en s’emparant de sujets tels que l’activation de marque à travers les partenariats de sponsoring. Cela constituera un moyen de multiplier les connexions et la communication autour du club. Toutes les parties seront alors gagnantes » ajoute le dirigeant du club provençal. Istres Handball n’oublie pas pour autant la structuration de sa propre entité puisque, dans sa nouvelle organisation, il compte accueillir 4 alternants Adjan par saison.

Du côté du GPSO 92 Issy (D1 Arkema), les discussions sont bien avancées au sujet de l’ouverture d’une classe Adjan lors des prochaines semaines. Une initiative qui pourrait permettre au club isséen de renforcer ses engagements en faveur de la parité. « Aménager une école au cœur de nos infrastructures pourrait nous permettre de consolider notre image de club formateur au sens large du terme. Dans le football féminin, la notion de double projet – sportif et professionnel – est essentielle voire capitale ! L’économie du football féminin est malheureusement bien moins développée que celle du football professionnel masculin. Les joueuses ne peuvent pas exclusivement penser à leur projet sportif sans se soucier de leur après-carrière. Renforcer notre volet éducation / cursus d’études est un axe qu’on souhaite toujours creuser au club » nous indique Bernard Goudard, Manager Général du GPSO 92 Issy.

« La féminisation des emplois est un objectif qu’on souhaite travailler avec Adjan » Bernard Goudard – Manager Général – GPSO Issy 92

La localisation du GPSO 92 Issy réunit de sérieux atouts pour contribuer à la réussite du modèle Adjan. Situé sur un territoire très dynamique sur le plan économique, de nombreuses (grandes) entreprises y ont élu domicile en y basant leur siège social. Des entreprises qui pourraient être sensibles à la démarche conjointe menée par Adjan et le GPSO 92 Issy sur les questions liées à l’égalité femmes-hommes. « On constate généralement un manque de profils féminins dans les organes de direction des organisations. Et ce constat est encore plus criant dans le sport. Au club, on veut remédier à cette situation en contribuant à la formation de professionnelles. La féminisation des emplois est un objectif qu’on souhaite travailler avec Adjan. Sur un sujet aussi important, on devrait bénéficier du soutien des entreprises de notre territoire » ajoute Bernard Goudard.

D’autres clubs, aux profils bien différents, projettent également d’accueillir des promotions Adjan sous peu. C’est le cas notamment de l’US Raon L’Etape (National 3) qui pourrait directement lancer deux classes à compter de la saison prochaine. Même son de cloche du côté de l’ASPTT Mulhouse ou encore du Nantes Rezé Métropole Volley, club avec lequel de premières discussions ont été engagées à l’occasion du Sportem. Le modèle Adjan n’a pas fini de faire des émules…

Cet article a été rédigé par la rédaction d’Ecofoot dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Adjan Business School

Vous êtes dirigeant d’une organisation sportive et vous souhaitez intégrer des alternants à votre organisation ? Ou vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l’ouverture d’une classe Adjan Business School au cœur de vos installations ? N’hésitez pas à faire part de votre projet via le formulaire ci-dessous. Un expert d’Adjan Business School prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.







Adjan Business School : l’immersion au cœur des clubs comme gage de réussite !