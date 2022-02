L’application Sportleads, outil indispensable pour dynamiser son réseau B2B

Par

Devenu un indicateur déterminant de la performance commerciale, les organisations sportives se doivent de tout mettre en œuvre pour accroître le niveau d’engagement entre partenaires au sein de leur business club. Pour les aider dans cette mission, la société Sportleads a développé une nouvelle application mobile B2B facilitant les connexions entre les différentes entreprises. Décryptage.

Comment multiplier les temps d’échange pour favoriser les opportunités de business entre ses différents partenaires ? Les clubs ne cessent de se creuser les méninges pour répondre à cette question et contenter au mieux les entreprises de leur réseau. Après avoir sérieusement étoffé leur programme d’événements organisés en-dehors des rencontres sportives – petits-déjeuners partenaires thématisés, speed meeting business… – de nombreux clubs ont cherché ces derniers mois à développer leurs outils digitaux pour surmonter les difficultés liées au contexte sanitaire et maintenir un haut niveau d’interactions entre leurs partenaires.

C’est le cas notamment du Rugby Club Massy Essonne. Club dynamique de Nationale qui aspire à évoluer à court terme en PRO D2 – il occupe actuellement la tête de son championnat – le RCME utilise en cette saison 2021-22 une nouvelle application mobile destinée à son réseau B2B. Développé par Sportleads, ce nouvel outil permet au RCME de favoriser et fluidifier les échanges parmi son réseau de plus de 150 partenaires, provenant à 60% de l’Essonne et à 80% du territoire francilien. Un nouvel instrument qui contribue à renforcer la stratégie d’ancrage territorial entreprise par le club.

« Notre nouvelle application permet aux partenaires de bénéficier à tout moment des différentes informations sur le club. Elle facilite les inscriptions aux événements de notre club entreprises. Et, surtout, elle donne à nos partenaires un accès immédiat au réseau, ce qui leur permet de mieux préparer leur participation à nos différents événements, en planifiant en amont des rendez-vous ciblés avec les autres partenaires de notre business club » précise ainsi Lionel Negrier, Responsable Commercial et Marketing du Rugby Club Massy Essonne.

Dans sa configuration standard, l’application développée par Sportleads intègre un module d’actualités, un annuaire des partenaires, un agenda permettant aux clubs d’y répertorier leurs événements et aux entreprises de s’y inscrire directement ainsi qu’une messagerie privative, favorisant alors les mises en relation directes entre les sponsors. Les clubs ont également la capacité d’automatiser l’envoi de pushs notifications pour, par exemple, prévenir leurs partenaires de l’organisation d’un événement B2B. Enfin, d’autres modules peuvent être intégrés à l’application en fonction des besoins des clubs dont une marketplace permettant aux partenaires d’y diffuser leurs offres, un forum, une rubrique de partage de photos ou encore des jeux. Des add-ons qui augmentent la récurrence d’utilisation de l’application et stimulent les interactions.

« Cette application constitue à la fois un solide outil de conquête mais aussi de fidélisation des partenaires. Avec la crise sanitaire, les annonceurs sont de plus en plus vigilants à leur retour sur investissement. Les clubs doivent alors mettre en place de nouveaux dispositifs favorisant les échanges et le réseautage. Nous cherchons à développer une application qui soit utile aux clubs mais aussi et surtout aux partenaires » éclaire alors Dominique Levron, Directeur de Sportleads.

Une application accessible à tous

Commercialisée en marque blanche, l’application intègre pleinement la charte et les spécificités graphiques des clubs clients. Entre la définition du cahier des charges et la livraison de l’application, l’entreprise communique sur un délai moyen de l’ordre de 2 mois. Mais le développement peut aller plus vite en cas de forte réactivité du club. « Nous avons livré l’application mobile du RCME en moins de 6 semaines » indique Dominique Levron. Outre le club essonnien, Amiens SC (Ligue 2 BKT) s’est aussi laissé convaincre par le nouveau produit développé par Sportleads.

Et Sportleads ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La facilité d’utilisation de l’outil, son adaptabilité et son utilité doivent favoriser une adoption de cette nouvelle application par de nombreux clubs semi-professionnels et professionnels en quête de solutions numériques pour animer leur réseau de partenaires. « Les clubs n’ont pas forcément besoin d’un service communication ou marketing fourni pour prendre en main l’application. Elle convient autant aux clubs de très haut niveau qu’aux formations disposant de petits services administratifs » décrypte Dominique Levron.

L’investissement nécessaire pour disposer d’une telle application ne devrait pas également constituer une barrière à l’entrée. Alors qu’il faut compter un budget de l’ordre de 5 000 € pour une première année d’utilisation – frais de setup inclus – Sportleads a prévu au sein de son outil des espaces publicitaires adaptés à une monétisation de la solution. Un dispositif ingénieux qui doit permettre à un club de rentabiliser son nouveau canal de communication dès sa première année d’utilisation. « Il est possible de diffuser un interstitiel publicitaire à l’ouverture de l’application ou d’une rubrique. Des bannières peuvent également être insérées en haut ou en bas de la navigation. Et, évidemment, nous pouvons fournir toutes les statistiques de diffusion. Le fichier B2B d’un club de sport a toujours beaucoup de valeur. Il est alors possible d’auto-financer l’application en commercialisant des campagnes à la semaine ou au mois » confirme Dominique Levron.

Une application évolutive selon les besoins des clubs

Dans un désir d’adapter l’application aux retours et (nouveaux) besoins des clubs, Sportleads travaille déjà sur de nouveaux modules permettant d’ajouter des fonctionnalités. « Depuis sa sortie, nous l’avons déjà agrémentée de nouvelles options. Et on planche actuellement sur de nouveaux développements. On travaille main dans la main avec les premiers clubs utilisant notre solution pour définir les nouvelles orientations. Dès qu’une suggestion est jugée opportune et surtout réalisable, nous nous mettons à la tâche pour livrer la fonctionnalité. Les clubs ont, en quelque sorte, la main sur notre roadmap » explique Dominique Levron.

Prochain chantier en cours de développement : la mise en place d’un module de billetterie permettant aux partenaires de récupérer directement leurs places de match dans l’application. « Un club nous a dernièrement questionnés sur une telle fonctionnalité. Nous avons entamé des échanges avec le prestataire de billetterie et le développement est en cours de chiffrage. Mais c’est tout à fait envisageable » précise Dominique Levron. Une fonctionnalité qui placerait un peu plus l’application au cœur des réseaux entreprises des clubs sportifs…

