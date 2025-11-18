Tango Bourges Basket, quelle stratégie pour devenir un champion des partenariats ?

Véritable porte-étendard du sport berruyer, le Tango Bourges Basket a su au fil des saisons fédérer un réseau important d’entreprises derrière lui. Il est également parvenu à adapter ses offres aux (nouveaux) besoins de ses partenaires pour poursuivre sa croissance d’activité. Décryptage.
« Le premier argument qu’on met en avant est la force du réseau. En nous rejoignant, une entreprise va pouvoir développer ses opportunités de connexion avec ses pairs. C’est d’autant plus vrai que nous évoluons dans une région où les boîtes éprouvent une certaine solidarité envers les autres entreprises du territoire. Elles aiment travailler les unes avec les autres. On joue alors pleinement notre rôle en facilitant les mises en relation. »
C’est en ces termes que Valentin Cavelier, Directeur Général du Tango Bourges Basket, nous résume la philosophie sur laquelle repose la stratégie de développement commercial du club. Une politique qui porte ses fruits puisque le club de Boulangère Wonderligue réunit désormais 230 entreprises dans son réseau de partenaires.
« Sur le territoire berruyer, la notion de concurrence est relativement peu présente. C’est une réelle chance pour le club. Dans notre réseau de partenaires, on peut ainsi réunir plusieurs entreprises d’un même secteur d’activité. Il n’y a pas cette notion d’exclusivité sectorielle » poursuit Valentin Cavelier. En effet, à titre d’exemple, dans le secteur de la grande distribution, le Tango Bourges Basket réunit aujourd’hui à la fois des magasins Intermarché et Leclerc dans son réseau.
Si les résultats sportifs exercent évidemment une influence sur l’attractivité des offres proposées par le club aux entreprises, ils ne constituent pas l’alpha et l’oméga de la stratégie de développement des partenariats du club. « C’est un argument à double tranchant. On exige aujourd’hui énormément de cette équipe étant donné son palmarès. C’est important de développer d’autres arguments pour pouvoir maintenir un certain niveau d’activité en toutes circonstances » avance Valentin Cavelier. Mais alors que le club gagne un peu moins que par le passé, il n’observe aucunement une fuite en avant des partenaires. « Les entreprises de notre réseau sont fidèles. Elles renouvellement leurs engagements de saison en saison » indique Valentin Cavelier.