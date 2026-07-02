Le taux de marque – La notion clé

Définition
Le taux de marque est un indicateur de rentabilité commerciale qui mesure la part de la marge brute réalisée sur le prix de vente d’un produit. Il permet d’évaluer la capacité d’une entreprise à générer de la valeur sur ses ventes et constitue un outil essentiel pour piloter une politique tarifaire, comparer la rentabilité de différentes gammes de produits ou encore apprécier la performance commerciale d’une activité. Plus le taux de marque est élevé, plus la part du prix de vente qui reste à l’entreprise après l’achat du produit est importante.
Application dans le sport professionnel
Le taux de marque est un indicateur utilisé dans le pilotage des activités de merchandising des clubs professionnels. Il permet de mesurer la rentabilité des produits vendus par un club professionnel. Cet indicateur est particulièrement utile pour piloter la politique tarifaire, comparer la rentabilité des différentes catégories de produits et orienter les décisions relatives à l’assortiment et aux promotions.
« Pour piloter nos activités de merchandising, nous suivons plusieurs indicateurs dont l’évolution du chiffre d’affaires, la marge, le taux de marque, la performance par gamme de produits, les volumes vendus, le poids des différents canaux de distribution, les ventes en ligne, les ventes matchday et les niveaux de stock » nous expliquait dernièrement Thomas Escourbiac, Responsable des activités B2C du Rodez Aveyron Football.
Méthode de calcul – Exemple fictif
Un club vend un maillot 100€ HT dans sa boutique
➡️ Coût d’achat ou de fabrication du maillot : 55€
➡️ Prix de vente : 100 €
➡️ Marge brute : Prix de vente – coût d’achat = 100 – 55 = 45€
Pour obtenir le taux de marque, on applique la formule suivante :
Taux de marque = (Marge brute / Prix de vente)*100 = (45/100)*100 = 45%
Taux de marque vs Taux de marge
Bien que proches, les deux indicateurs ne mesurent pas la même chose. Le taux de marge apprécie la rentabilité d’un produit en comparant la marge brute réalisée à son coût d’achat (et non à son prix de vente). En d’autres termes, il mesure la valorisation appliquée au coût d’achat.
Sa formule est la suivante :
Taux de marge = (marge brute / Coût d’achat)*100
Dans notre exemple précédent, le taux de marge est alors d’un peu plus de 80%.
A signaler que le taux de marge est toujours supérieur au taux de marque – sauf si on vend un produit à perte.
Qu’est-ce qu’un bon taux de marque ?
Le taux de marque dépend naturellement de la nature des produits vendus. Dans le cadre de ses activités de merchandising, un club professionnel se doit d’afficher un taux de marque supérieur à 35% pour pouvoir absorber les différents frais d’exploitation.
A titre d’exemple, le Rodez Aveyron Football a affiché un taux de marque de 37% concernant ses activités de merchandising lors de l’exercice 2025-26. Mais le club aspire à améliorer cet indicateur avec un taux cible autour de 45% pour la saison à venir.