Le RC Toulon à l’offensive sur le merchandising

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Faisant partie des meilleurs élèves du TOP 14 en matière de merchandising, le RC Toulon parvient à chaque exercice à augmenter son chiffre d’affaires issu de cette activité. Le club varois travaille actuellement sur de nouveaux projets ambitieux pour maintenir cette dynamique de croissance tout en renforçant le rayonnement de sa marque. Eclairage.

« Le merchandising, cela va bien au-delà de la vente de produits. C’est une vitrine du club et un point de contact privilégié avec nos différentes communautés. Les enjeux marketing et de visibilité sont forts derrière le merchandising. »

Le ton est immédiatement donné quand on questionne Anaïs Bodin, Responsable Merchandising du Rugby Club Toulonnais, sur la place qu’occupe cette activité dans la stratégie de développement du club varois. Il faut dire que le RC Toulon est fortement monté en puissance ces dernières années à ce sujet.

L’ouverture de deux nouvelles boutiques physiques depuis 2023 en constitue une belle illustration. Le soin qu’apporte désormais le RCT aux campagnes de communication conçues autour de la sortie de ses tenues officielles est une autre preuve du travail méticuleux mené par le club.

« On cherche à être innovant tout en construisant un fort storytelling à chaque sortie de nos nouveaux maillots. On se doit d’être à la hauteur de l’image du club » fixe comme objectif Anaïs Bodin. Equipementier du club depuis 2021, Nike prête main forte aux équipes du RCT pour réussir de tels lancements.

Un catalogue produit bien construit

Sans surprise, les équipements officiels conçus par Nike – tenues officielles et gamme training – représentent une part très importante des activités de merchandising du RC Toulon, de l’ordre de 50%.

« On a pris conscience du potentiel de la gamme training au moment de l’arrivée de Nike en tant qu’équipementier. Désormais, elle représente à elle-seule près de 20% de l’activité » nous éclaire Anaïs Bodin.

Ce poids important n’empêche pas le RC Toulon de travailler au développement d’autres gammes de produits. Le club a notamment pris pour habitude ces dernières années de conclure des collaborations avec différentes marques pour s’ouvrir à de nouvelles familles de produits. Même si sa politique en la matière a été revue dernièrement.

« Par le passé, on a compté jusqu’à une quinzaine de collaborations par saison. On a réduit le nombre à 8. On a souhaité être plus restrictif car on veut apporter une vraie valeur ajoutée à nos communautés à travers ces collaborations. On privilégie la cohérence avec les valeurs et l’identité du RCT » nous explique Anaïs Bodin.

Ces collaborations constituent aussi un puissant levier pour ancrer encore plus en profondeur le club dans son territoire. Le RCT a notamment conclu des accords de licence de marque avec Café Maurice qui est une véritable institution à Toulon ou encore avec le spécialiste marseillais des sandales, Cacatoès. « On a pour principal objectif de nouer des partenariats avec des marques en capacité de raconter une histoire commune avec le club » ajoute Anaïs Bodin.

Une organisation en capacité d’accompagner la croissance d’activité