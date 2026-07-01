Merch'

Le RC Toulon à l’offensive sur le merchandising

Publie le
RC Toulon développement merchandising

Photo Icon Sport

Faisant partie des meilleurs élèves du TOP 14 en matière de merchandising, le RC Toulon parvient à chaque exercice à augmenter son chiffre d’affaires issu de cette activité. Le club varois travaille actuellement sur de nouveaux projets ambitieux pour maintenir cette dynamique de croissance tout en renforçant le rayonnement de sa marque. Eclairage.

« Le merchandising, cela va bien au-delà de la vente de produits. C’est une vitrine du club et un point de contact privilégié avec nos différentes communautés. Les enjeux marketing et de visibilité sont forts derrière le merchandising. »

Le ton est immédiatement donné quand on questionne Anaïs Bodin, Responsable Merchandising du Rugby Club Toulonnais, sur la place qu’occupe cette activité dans la stratégie de développement du club varois. Il faut dire que le RC Toulon est fortement monté en puissance ces dernières années à ce sujet.

L’ouverture de deux nouvelles boutiques physiques depuis 2023 en constitue une belle illustration. Le soin qu’apporte désormais le RCT aux campagnes de communication conçues autour de la sortie de ses tenues officielles est une autre preuve du travail méticuleux mené par le club.

« On cherche à être innovant tout en construisant un fort storytelling à chaque sortie de nos nouveaux maillots. On se doit d’être à la hauteur de l’image du club » fixe comme objectif Anaïs Bodin. Equipementier du club depuis 2021, Nike prête main forte aux équipes du RCT pour réussir de tels lancements.

Un catalogue produit bien construit

Sans surprise, les équipements officiels conçus par Nike – tenues officielles et gamme training – représentent une part très importante des activités de merchandising du RC Toulon, de l’ordre de 50%.

« On a pris conscience du potentiel de la gamme training au moment de l’arrivée de Nike en tant qu’équipementier. Désormais, elle représente à elle-seule près de 20% de l’activité » nous éclaire Anaïs Bodin.

Ce poids important n’empêche pas le RC Toulon de travailler au développement d’autres gammes de produits. Le club a notamment pris pour habitude ces dernières années de conclure des collaborations avec différentes marques pour s’ouvrir à de nouvelles familles de produits. Même si sa politique en la matière a été revue dernièrement.

« Par le passé, on a compté jusqu’à une quinzaine de collaborations par saison. On a réduit le nombre à 8. On a souhaité être plus restrictif car on veut apporter une vraie valeur ajoutée à nos communautés à travers ces collaborations. On privilégie la cohérence avec les valeurs et l’identité du RCT » nous explique Anaïs Bodin.

Ces collaborations constituent aussi un puissant levier pour ancrer encore plus en profondeur le club dans son territoire. Le RCT a notamment conclu des accords de licence de marque avec Café Maurice qui est une véritable institution à Toulon ou encore avec le spécialiste marseillais des sandales, Cacatoès. « On a pour principal objectif de nouer des partenariats avec des marques en capacité de raconter une histoire commune avec le club » ajoute Anaïs Bodin.

Une organisation en capacité d’accompagner la croissance d’activité

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu réservé aux abonnés

Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous.

A lire egalement

Articles populaires

Ligue 1 valorisation Ligue 1 valorisation
602
Eco

Ligue 1 : les valorisations passées au crible
Application mobile B2B réseau partenaires Application mobile B2B réseau partenaires
594
B2B

L’application mobile, maillon essentiel d’une stratégie B2B réussie
TOP 14 revenus sponsoring TOP 14 revenus sponsoring
415
B2B

TOP 14 : qui domine le championnat des revenus B2B ?
HAC restauration grand public HAC restauration grand public
389
Enceintes Sportives

Havre Athletic Club : une activité F&B en constante croissance
FC Lorient stratégie B2B FC Lorient stratégie B2B
386
B2B

FC Lorient, les fondations d’une stratégie B2B performante
TOP 14 valorisation TOP 14 valorisation
378
Eco

TOP 14 : à combien sont valorisés les clubs ?
Photo David Labrune LFP Photo David Labrune LFP
362
Interview

D. Labrune (LFP MEDIA) : « Les audiences de la Ligue 1 McDonald’s progressent dans tous les territoires »
Corsaires de Nantes - Développement commercial Corsaires de Nantes - Développement commercial
357
B2B

Les Corsaires de Nantes : une croissance B2B à grande vitesse
Ligue 1 revenus sponsoring Ligue 1 revenus sponsoring
351
B2B

Ligue 1 : quels clubs dominent le sponsoring ?
salary cap top 14 salary cap top 14
341
Eco

TOP 14 : le salary cap résisterait-il à une contestation en justice ?
To Top