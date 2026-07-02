Merchandising : les ambitions du Rodez Aveyron Football

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Au cours des dernières saisons, le Rodez Aveyron Football a significativement étoffé sa stratégie de merchandising. Conjuguée aux bons résultats sportifs, cette politique a permis au club d’enregistrer une belle progression de ses activités. Et le club ruthénois compte bien poursuivre ses efforts lors des exercices à venir afin de maintenir ce rythme de croissance. Décryptage.
« Le merchandising constitue bien sûr une source de revenus complémentaires pour le club mais nous considérons cette activité surtout comme un levier d’identification, de fidélisation et de développement de notre marque. »
Voilà comment Thomas Escourbiac, Responsable des activités B2C du Rodez Aveyron Football, nous résume d’entrée la manière dont le merchandising est considéré au sein du club ruthénois. Bien plus qu’une simple ligne de revenus, l’activité est alors perçue comme un puissant instrument d’engagement des fans tout en permettant de faire rayonner la marque du club sur son territoire et au-delà. « Un produit RAF porté au quotidien, c’est une manière pour nos supporters d’afficher leur attachement au club » renchérit alors Thomas Escourbiac.
Ainsi, à travers le développement de ses activités de merchandising, le Rodez Aveyron Football poursuit un triple objectif, tous aussi importants les uns que les autres : renforcer le sentiment d’appartenance de ses supporters, développer la visibilité de la marque RAF et générer des revenus qui participent au développement du club.
La construction d’un catalogue produit en cohérence avec la philosophie générale
Pour donner vie à sa stratégie, le club construit son catalogue autour d’un équilibre reposant sur la performance commerciale, l’incarnation de l’identité du club et la satisfaction des attentes des supporters. « Notre offre s’articule autour de plusieurs univers complémentaires : les tenues officielles, les collections lifestyle, les accessoires et les produits à plus forte identité territoriale » précise Thomas Escourbiac.
Chaque famille de produits doit remplir des objectifs précis. Les tenues officielles incarnent ainsi la passion et l’identification au club. Les collections lifestyle permettent de porter le RAF au quotidien. Enfin, les accessoires favorisent les achats spontanés et contribuent à faire progresser le panier moyen.
Sans surprise, à l’image de l’essentiel des clubs professionnels, les tenues officielles représentent une part prépondérante de l’activité merchandising du RAF. Elles pèsent pour plus de 60% du chiffre d’affaires global lié aux produits dérivés.
Les tenues officielles représentent 61% de l’activité merchandising du RAF. Photo : Rodez Aveyron Football
« Les maillots restent notre produit emblématique et le premier vecteur d’identification des supporters au RAF. Pour autant, notre objectif est de poursuivre la diversification de l’offre afin de créer davantage d’occasions d’achat tout au long de la saison, au-delà du seul maillot officiel » nous explique Thomas Escourbiac.
Une stratégie de diversification du catalogue qui est couplée à la volonté d’ancrer toujours un peu plus le club dans son territoire. « L’identité aveyronnaise est au cœur de notre réflexion merchandising » avance Thomas Escourbiac. « Le RAF est un club profondément ancré dans son territoire. Nous ne souhaitons donc pas simplement proposer des produits aux couleurs du club, mais des produits capables de raconter une histoire, de valoriser nos racines et de renforcer le sentiment d’appartenance » poursuit le Responsable des activités B2C du RAF.
Pour la saison 2026-27, le RAF a notamment poussé ses réflexions autour de références fortes du territoire comme la croix occitane, la Cathédrale de Rodez, la silhouette du département de l’Aveyron, sans oublier bien sûr les traditionnelles couleurs Sang et Or.
« L’Aveyron bénéficie d’une identité très marquée, reconnue bien au-delà de ses frontières. C’est une vraie force pour nous. Notre rôle est de faire vivre cette singularité à travers nos produits » complète Thomas Escourbiac.
Quels canaux de distribution ?