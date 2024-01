Quelle valorisation pour les clubs de Liqui Moly Starligue ?

Par

Estimer la valeur d’un club professionnel est toujours un exercice complexe à appréhender. C’est d’autant plus vrai en Liqui Moly Starligue, championnat au sein duquel les transactions sont très peu nombreuses. Néanmoins, en y appliquant des méthodes spécifiques à l’économie du sport, il est possible d’obtenir de premières évaluations. Et, surtout, de dégager quelques tendances. Eclairage.

« Dans le handball professionnel français, on n’a pas de point de repère. On évolue dans un environnement au sein duquel aucun club n’a été racheté. Les changements actionnariaux font souvent suite à des difficultés économiques. » La problématique est immédiatement posée par Philippe Dallard, Président et actionnaire majoritaire du Fenix Toulouse Handball, club occupant actuellement la quatrième place en Liqui Moly Starligue. « La valeur est toujours estimée selon les données du marché et, jusqu’à présent, il n’y avait pas vraiment de marché pour les clubs professionnels de handball. Pour autant, ce marché est en train de se créer » complète le dirigeant du club toulousain.

Alors que les méthodes traditionnelles de valorisation ont tendance à sous-estimer les clubs professionnels de Ligue 1 ou encore de TOP 14 par rapport aux montants réellement en jeu lors des transactions ; la Liqui Moly Starligue ne fait pas exception à cette règle. Notamment car les paramètres extra-financiers – essentiellement les enjeux d’image – exercent une influence considérable sur le prix final de vente.

« Dans notre univers, la valeur immatérielle est beaucoup plus importante » Philippe Dallard – Président – Toulouse Fenix Handball

« Quand on cherche à estimer un club, on regarde tous les éléments financiers dont les bilans, les comptes de résultat, l’EBITDA, les analyses techniques… comme pour toute entreprise. Mais nous évoluons dans le milieu du sport professionnel qui est un secteur à part. Dans notre univers, la valeur immatérielle est beaucoup plus importante. Il faut parvenir à chiffrer cette valeur car elle sera prise en compte par les investisseurs intéressés par notre discipline » ajoute Philippe Dallard.

En effet, de nombreux investisseurs s’intéressent au monde du sport professionnel pour accéder à des marchés. Car être actionnaire d’un club professionnel, cela permet de côtoyer de nombreux décideurs économiques et politiques de premier rang de manière régulière. « Un club de sport professionnel, c’est un véritable accélérateur de particules » corrobore le président du Fenix Toulouse Handball.

Une survalorisation des clubs via la méthode multivariée Markham ?

Alors que les méthodes classiques de l’ingénierie financière – DCF, ANR, multiples… – sont difficilement applicables en l’état aux clubs de handball professionnel français pour diverses raisons ; d’autres méthodologies issues de travaux poussés en économie du sport permettent d’envisager une autre approche en matière d’estimation des clubs professionnels.

Quelle valorisation pour les clubs de Liqui Moly Starligue ?