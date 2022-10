Top 50 des valorisations Forbes – Le graphique clé

Par

Le sportainment est-il insensible à la crise ? La question mérite d’être posée à la lecture de l’édition 2022 du classement Forbes des 50 premières valorisations du sport mondial. Par rapport à l’an dernier, la valorisation moyenne de ce TOP 50 a augmenté de… 30%, soit la plus forte progression de ces 5 dernières années. L’édition 2021 avait néanmoins été marquée par l’impact des restrictions anti Covid-19 ayant fragilisé le business model des principales organisations sportives.

Autre élément frappant de cette édition 2022 : la domination des franchises de NFL au sein de cette hiérarchie financière. Le championnat de football américain parvient à insérer 30 de ses 32 franchises au sein de ce TOP 50 ! Le podium est intégralement composé de franchises de NFL avec, au sommet du classement, les Dallas Cowboys, dont la valeur d’entreprise est estimée à 8 milliards de dollars.

Une domination théorique qui est corroborée par des faits. Au mois de juin dernier, la franchise des Denver Broncos a été rachetée par un groupe d’investisseurs emmené par Rob Walton – héritier du fondateur de Walmart – sur la base d’une valorisation à hauteur de 4,65 milliards de dollars, constituant un nouveau record au sein du sport américain. A noter que le pilote de F1 Lewis Hamilton fait partie des investisseurs minoritaires ayant pris part à cette transaction. Les recettes audiovisuelles incroyables sécurisées par la direction de la NFL – les droits TV du football américain atteignent désormais un montant supérieur à 10 milliards de dollars par exercice – expliquent en grande partie cette domination financière.

Concernant les clubs européens, ces derniers peinent de plus en plus à rivaliser avec les franchises américaines. Les ligues fermées strictement régulées favorisent la création de valeur pour les actionnaires tout en contenant l’inflation salariale, principal poste de dépenses des formations du Vieux Continent. Le premier club issu du ballon rond est le Real Madrid : la Casa Blanca figure au 13e rang avec une valorisation de 5,1 milliards de dollars. Au total, huit clubs européens parviennent à se hisser dans ce TOP 50 dont le… Paris Saint-Germain. Le club parisien pointe au 48e rang avec une valorisation de 3,2 milliards de dollars. Un indicateur supplémentaire qui confirme l’entrée du PSG dans le gotha des plus grandes marques du sport mondial.

Top 50 des valorisations Forbes – Le graphique clé