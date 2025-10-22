Partenariat durable, la voie tracée par les Blue Stars de Marseille

Misant sur un solide ancrage local et des valeurs fortes véhiculées, les Blue Stars de Marseille parviennent à enregistrer une croissance continue de leurs activités issues des partenariats. Le club marseillais souhaite diffuser cette dynamique à l’ensemble de la D1 Elite pour contribuer à l’essor du football américain de haut niveau en France. Décryptage.
Comment développer significativement ses revenus issus des partenariats quand on évolue dans une discipline encore relativement confidentielle en France et sur un territoire où un seul club – en l’occurrence l’OM – capte toute l’attention médiatique ? C’est pourtant le défi que parviennent à relever les Blue Stars de Marseille, club de football américain évoluant en D1 Elite, soit au plus haut niveau national.
« Les Blue Stars représentent avant tout une histoire humaine et collective. On met en avant la proximité, la stabilité et la valeur ajoutée locale. On ne peut pas assurer des retombées médiatiques importantes, donc on se concentre sur des partenariats concrets et flexibles, basés sur de la visibilité locale et digitale mais surtout sur l’expérience vécue, la convivialité et les émotions partagées en jour de match, le renforcement de notre ancrage marseillais et une disponibilité pour mettre en place des activations sur mesure » nous décrit Nicolas Mabille, Responsable Partenariats des Blue Stars.
L’ancrage territorial constitue ainsi le véritable socle de la politique de développement des Blue Stars de Marseille. Le club se démène sans cesse pour renforcer ses liens avec son territoire à travers notamment de multiples initiatives RSE d’envergure visant à renforcer son impact positif. L’an dernier, le club a par exemple lancé son projet social Une Etoile pour Tous avec pour objectif de faire découvrir ses disciplines – football américain, flag football et cheerleading – aux jeunes issus de QPV marseillais. Des initiatives qui plaisent beaucoup aux acteurs économiques locaux.
« Notre discours est simple : rejoindre les Blue Stars, c’est soutenir un projet sportif sérieux, inclusif et formateur, tout en partageant une vraie expérience humaine. Nous ne vendons pas du Foot US mais différentes valeurs dans lesquelles les entreprises se reconnaissent » insiste Nicolas Mabille.
Dans son réseau de partenaires, le club marseillais réunit désormais une trentaine d’entreprises dont des commerçants locaux, des indépendants, des entreprises de services ou encore quelques acteurs du sport et de la santé, sans oublier les partenaires institutionnels, qui soutiennent de plus en plus les Blue Stars dans leur développement. « On sent une vraie solidarité locale autour du club, même si la “concurrence commerciale” augmente à Marseille, notamment avec d’autres disciplines et clubs attractifs. Notre ville connaît une belle dynamique et une volonté commune de faire grandir le sport dans la région » souligne Nicolas Mabille.