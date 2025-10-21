Le MHR ou l’art de transformer des essais avec humour sur les réseaux sociaux

Par

A travers sa stratégie d’animation des réseaux sociaux, le MHR cherche à renvoyer une image positive du club tout en élargissant ses publics. Un objectif qui passe par l’adoption d’un ton propice à un fort niveau d’engagement mais aussi par de nouvelles collaborations. Décryptage.

« Au MHR, on a pris le parti d’utiliser avec parcimonie l’humour et surtout l’autodérision dans notre stratégie Social Media. On cherche à jouer sur l’image du club pour faire rire. On le fait de manière assumée et cela fonctionne bien. » Voilà comment Yannis Dominguez, Responsable Communication & Marketing du MHR, nous résume la philosophie appliquée par le club héraultais sur les réseaux sociaux. Conscient de ne pas jouir de la même cote de popularité que celle du Stade Toulousain ou d’autres places fortes du rugby tricolore, le MHR souhaite justement se servir des plateformes sociales pour renvoyer une image plus positive du club.

« Un de nos principaux objectifs est de faire grimper le capital sympathie du club en renvoyant une belle image du MHR » corrobore Yannis Dominguez. La vidéo « Bref » publiée en mars dernier juste avant l’affrontement face au Castres Olympique illustre pleinement la stratégie déployée par le MHR. Auto-dérision et sens du timing ont permis à ce contenu de cartonner sur les différentes plateformes numériques.

« Un autre de nos objectifs principaux est d’agrandir notre communauté au sens large et de convertir nos abonnés sur les réseaux sociaux en spectateurs. Nous évoluons dans une ville où la concurrence est dense en matière d’offres de sport de haut niveau avec du football, du handball, du volley… On veut imposer un peu plus le rugby dans la ville grâce à notre stratégie sur les réseau sociaux » complète Manon Pernin, Responsable Relations Presse et Community Manager au MHR.

Des communautés en forte progression

La stratégie développée par le Montpellier Hérault Rugby porte ses fruits. Le club a connu une nette croissance de ses communautés ces dernières années, réunissant désormais près de 420 000 abonnés sur les principales plateformes sociales à savoir Facebook, Instagram, X et TikTok. « Sur Instagram, on a recruté près de 20 000 nouveaux abonnés en un an. Une croissance qui repose essentiellement sur de l’organique » nous éclaire Manon Pernin.

Dans ses analyses, le MHR ne suit pas uniquement la progression des communautés. A travers son reporting mensuel, le club prête attention à d’autres indicateurs dont le nombre d’impressions, le reach ou encore le taux d’engagement. « Nous sommes de plus en plus attentifs au nombre de commentaires. Car c’est un critère qui prend de plus en plus de poids dans les algorithmes. C’est le cas par exemple sur Instagram. On cherche alors à encourager les membres de notre communauté à laisser des commentaires sous nos publications » précise Manon Pernin.

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Le MHR ou l’art de transformer des essais avec humour sur les réseaux sociaux