Budgets de Liqui Moly Starligue 2022-23 – Le graphique clé

Le Paris Saint-Germain Handball va-t-il conquérir un 9e titre consécutif de champion de France et cet exercice 2022-23 ? Si, sur le plan sportif, le club parisien est bien parti avec deux succès en autant de rencontres ; il se donne également les moyens de ses ambitions en coulisses. Doté d’un budget de fonctionnement supérieur à 16,3 m€ en cet exercice 2022-23, le PSG surpasse largement ses principaux concurrents. Le MHB et le HBC Nantes, principaux concurrents nationaux du PSG Handball, présentent respectivement un budget prévisionnel de 8,6 m€ et 8,1 m€ pour l’exercice en cours.

Malgré un écart encore important, le PSG Handball affiche néanmoins un budget en repli de l’ordre de 1,5 m€ par rapport à la saison dernière. Une évolution qui ne correspond pas à la tendance générale en Liqui Moly Starligue. En cet exercice 2022-23, le budget médian – légèrement supérieur à 4,2 m€ – est en progression de 5% par rapport à la saison dernière. La compétition affiche d’ailleurs son budget médian le plus important de son histoire.

La bonne intersaison enregistrée par les clubs en matière de fidélisation et de recrutement de partenaires privés – constituant la principale source de revenus des clubs professionnels français de handball – explique en partie cette dynamique positive. « On ne peut pas communiquer sur un taux de renouvellement de nos partenariats de 100% pour la saison 2022-23 car nous avons enregistré un départ pour réorientation stratégique. Mais on s’en rapproche très fortement » nous confiait ainsi au mois d’août dernier Jean-François Bruneau, Directeur Commercial, Marketing et Communication de l’USDK, club réunissant plus de 150 partenaires privés sur une saison. Le club nordiste incarne d’ailleurs ce trend haussier. L’USDK a ainsi présenté pour l’exercice en cours un budget prévisionnel de près de 4,5 m€, soit un montant en hausse de plus de 200 000 € par rapport à l’exercice précédent.

En bas de classement, on retrouve les deux promus en Liqui Moly Starligue, l’US Ivry et le Sélestat Alsace Handball, ainsi que le club d’Istres. Les trois formations présentent un budget inférieur à 3 m€. Mais la hiérarchie sportive suivra-t-elle la logique financière ? Rien n’est moins sûr…

Budgets de Liqui Moly Starligue 2022-23 – Le graphique clé