100,6 m£. C’est le montant des droits TV perçu par Norwich City FC pour sa… dernière place en Premier League à l’issue de la saison 2021-22 ! Soit un montant plus de deux fois supérieur à la somme reçue par le Paris Saint-Germain pour son titre en Ligue 1. C’est la première fois que le dernier du classement de la répartition des droits audiovisuels anglais reçoit un chèque supérieur à 100 m£.

Au total, les clubs de Premier League se sont partagés à l’issue du dernier exercice plus de 2,5 Mds£ de revenus télévisuels et commerciaux centralisés. Sans surprise, en tête du classement, on retrouve Manchester City avec des recettes à hauteur de 153 m£. Les Citizen sont suivis au classement par leur dauphin en championnat, Liverpool FC (151,8 m£) et… Tottenham Hotspur (146 m£), qui n’a pourtant terminé qu’au 4e rang l’an dernier.

Cette incongruité est due à la clé de répartition des recettes. Bien que près de 70% de l’enveloppe télévisuelle soit distribuée de façon égalitaire, les critères de performances sportives et… de retransmissions en live sur le marché britannique peuvent faire quelques différences. Par exemple, chaque retransmission en direct permet à un club d’encaisser 800 000 £ supplémentaires. Ayant été retransmis 3 fois de plus que Chelsea (24) lors du dernier exercice, Tottenham parvient ainsi à doubler les Blues au niveau de sa dotation globale. Arsenal, retransmis à 29 reprises, parvient aussi à devancer Chelsea.

Enfin, depuis la saison 2019-20, une part variable – basée sur la performance sportive lors de l’exercice écoulé – a été introduite dans la redistribution des droits TV internationaux. Au total, part domestique et internationale confondues, chaque place gagnée au classement permet à un club d’empocher 2,1 m£ de recettes additionnelles sur ce critère sportif. De quoi venir compléter une somme déjà bien rondelette.

Droits TV de Premier League 2021-22 – Le graphique clé