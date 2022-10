Budgets de Betclic Elite 2022-23 – Le graphique clé

Par

6,8 m€. C’est la moyenne des budgets prévisionnels de Betclic Elite en cette saison 2022-23 selon les chiffres dernièrement publiés par la LNB. Un montant qui est en hausse de 8% par rapport aux données de la saison dernière.

« Les clubs à gros budget tels que l’ASVEL et l’AS Monaco Basket pèsent lourd dans cette dynamique » analyse Vincent Bot, Consultant en Management du sport professionnel. En effet, pour la première fois dans l’histoire du basket professionnel hexagonal, un club de Betclic Elite parvient à franchir la barre symbolique des 20 m€ de budget. Avec un montant de 20,7 m€, l’AS Monaco Basket a ainsi fait progresser son budget prévisionnel de… 47% par rapport à la saison dernière et parvient à détrôner l’ASVEL au sommet de la hiérarchie financière. Le club de la Principauté présente aussi – et de loin – la plus grosse masse salariale du championnat, à hauteur de 10,8 m€. Couronné lors des deux dernières saisons avec le plus gros budget du championnat, le club présidé par Tony Parker, LDLC ASVEL dispose d’un budget prévisionnel de 15,7 m€ pour la saison à venir, un montant tout de même en progression de 5% par rapport au dernier exercice.

Indicateur davantage représentatif de l’évolution financière d’une compétition, la médiane des budgets de Betclic Elite se situe à 5,8 m€, correspondant à une progression de 12% par rapport à l’exercice 2021-22. Une tendance positive qui ne doit pas constituer une fin en soi selon Vincent Bot. « Depuis une quinzaine d’années, la Liqui Moly Starligue concurrence fortement la Betclic Elite et est parvenue à organiser la meilleure ligue de handball au monde. Le basket professionnel français a pour principal défi de s’installer dans le paysage audiovisuel pour mieux valoriser ses droits TV » analyse ainsi notre fin observateur de l’économie du basket.

Enfin, le gros gadin du classement est à mettre à l’actif de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. 3e budget de Betclic Elite l’an dernier avec un montant de 7,8 m€, le club béarnais a été bien plus prudent en cet exercice 2022-23 en construisant un budget prévisionnel de 5,4 m€. L’an dernier, l’EBPO n’avait pas réussi à tenir son budget, bouclant la saison avec un déficit de l’ordre de 3 m€. Des difficultés qui ont agité l’intersaison de Pau-Orthez, conduisant à un changement actionnarial avec le départ de Counterpointe Sports Group et la reprise du club par un groupe d’investisseurs français emmené par Sébastien Ménard, PDG du groupe Eat4Good et de Beautysané. De quoi repartir du bon pied ?

Pour aller plus loin 👇

🏟️ Comment construire un solide modèle économique à partir d’une arena moderne ?https://t.co/eOlwZ5s8en — Ecofoot.fr (@Ecofoot) April 15, 2022

Budgets de Betclic Elite 2022-23 – Le graphique clé