FC Lorient, les fondations d’une stratégie B2B performante

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A chaque saison, le FC Lorient fédère un dense réseau d’entreprises de son territoire derrière le club. Son ancrage territorial, la qualité de l’animation du réseau et l’ambiance régnant au sein du club font partie des facteurs clés de succès réunis par les Merlus pour développer leurs activités B2B. Une recette qui fonctionne. Décryptage.

« L’attachement du club à son territoire est fort. On cherche à réunir des entreprises de toutes tailles autour de cette réalité. Le FC Lorient est un acteur reconnu sur son territoire mais aussi à l’échelle régionale et nationale. C’est une caractéristique qui attire les entreprises. »

Voilà comment Sébastien Pensivy, Responsable Sponsoring & Partenariats au FC Lorient, nous introduit la philosophie commerciale structurant le développement des activités B2B des Merlus. Club solidement ancré sur son territoire, le FC Lorient capitalise sur cette caractéristique pour attirer comme un aimant les principaux acteurs économiques de la région dans son écosystème.

« On développe des expériences qui ne sont pas liées qu’aux résultats sportifs. En nous rejoignant, les entreprises ont la possibilité de développer leur réseau, de saisir de nouvelles opportunités mais aussi de fidéliser leurs clients et collaborateurs en partageant de belles émotions » précise Sébastien Pensivy.

Une stratégie qui porte ses fruits. Désormais, lors d’une saison classique de Ligue 1, le FC Lorient compte un peu plus de 600 entreprises dans son réseau de partenaires. La majorité d’entre elles proviennent du sud de la Bretagne, dans un périmètre d’une centaine de kilomètres autour de Lorient. Mais le club est également en mesure d’attirer parmi ses principaux partenaires des acteurs économiques de dimension nationale voire internationale grâce à sa présence continue dans le football professionnel français depuis désormais plus de 30 ans.

Parmi les secteurs les plus représentés au sein du réseau des Merlus, on retrouve notamment les acteurs de l’agroalimentaire, l’univers de la banque/assurance ou encore le BTP. Une composition qui est en adéquation avec le tissu économique du territoire.

Le Moustoir fait le plein à chaque match !