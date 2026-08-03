Comment développer ses revenus grâce à sa plateforme de billetterie ?

Photo Stéphane Thomas – Sulf
Longtemps perçue comme un simple outil de distribution, la billetterie est aujourd’hui devenue un véritable levier de développement économique pour les organisations sportives. Personnalisation des offres, optimisation du parcours d’achat, exploitation de la donnée, intelligence artificielle ou encore nouvelles exigences en matière de sécurité : les enjeux se multiplient pour les clubs. Stéphane Thomas, Directeur Commercial chez Sulf, acteur qui ne cesse de gagner des parts de marché dans l’Hexagone, nous livre ses conseils pour développer ses revenus grâce à sa plateforme de billetterie.
Quelles fonctionnalités indispensables doit réunir une plateforme de billetterie pour permettre à une organisation sportive de développer ses revenus de ticketing ?
La billetterie est l’un des rares revenus véritablement maîtrisables pour une organisation sportive. Pour en exploiter tout le potentiel, une plateforme doit permettre de piloter finement la tarification, de mieux connaître ses supporters grâce à la donnée et de proposer un parcours d’achat simple et fluide.
L’objectif n’est pas seulement de vendre plus de billets, mais de créer davantage de valeur à chaque rencontre. L’élément déterminant c’est le tunnel de vente. C’est la clé de l’augmentation des ventes surtout sur le mobile qui représente aujourd’hui la majorité des achats.
L’objectif est bien sûr d’augmenter le nombre de billets vendus mais aussi de travailler sur le panier moyen. Il faut faciliter l’expérience en enrichissant la vente avec des produits additionnels accessibles avec un seul et même billet via par exemple le QR code.
Qui sont vos principaux clients dans le sport professionnel français ? Partagent-ils des caractéristiques en commun ?
Nous accompagnons des organisations de toutes tailles, des clubs professionnels aux organisateurs d’événements sportifs. Leur point commun est qu’elles considèrent désormais la billetterie comme un levier stratégique de développement. Elles cherchent à mieux connaître leur communauté, à optimiser leurs revenus maîtrisables et à proposer une expérience d’achat toujours plus fluide.
Cette ambition est aujourd’hui partagée, quel que soit le niveau de compétition. L’analyse et la compréhension des leviers d’activation de vente de la communauté d’un club permet de déployer des stratégies de vente efficaces pour proposer la bonne offre au bon client. Chaque structure a un contexte, un public, un bassin économique différent, et il faut une stratégie sur-mesure à chaque cas. C’est là que la valeur ajoutée de l’accompagnement premium de nos Customer Success Managers prend tout son sens.
Quels seront les prochaines tendances qui viendront bousculer les activités de billetterie des clubs français ? Comment Sulf cherche à répondre à ces changements ?
Les prochaines évolutions concerneront le développement d’une collaboration intelligente ente technologie – IA et expertise métier humaine. Avec une utilisation toujours plus intelligente de la donnée et de l’intelligence artificielle pour personnaliser les offres, optimiser les revenus maîtrisables et renforcer la fidélisation des supporters.
Les prochains enjeux seront également liés à la sécurité avec la vérification des identités ou encore à la mise en place d’un tunnel de vente toujours plus fluide et immersif avec la 3D. Le SSO devrait également continuer à se démocratiser.
Quel ticket d’entrée doit envisager une organisation sportive pour collaborer avec Sulf ?
Il n’y a pas de ticket d’entrée unique. Nous adaptons notre accompagnement aux besoins et aux ambitions de chaque organisation sportive. Notre modèle est fondé sur la performance : nous sommes rémunérés lorsque nos clients vendent des billets. Cet alignement d’intérêts nous engage au quotidien et reflète notre conviction qu’un partenaire technologique doit contribuer concrètement au développement des revenus maîtrisables des clubs, et pas seulement fournir une plateforme.