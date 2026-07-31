Le GF38 met les bouchées doubles sur le F&B

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Longtemps considérée comme une activité annexe, la restauration grand public est progressivement devenue un levier de développement pour le Grenoble Foot 38. Ces dernières saisons, le club isérois a revu son approche, lui permettant d’enregistrer une belle croissance d’activité. Désormais engagé dans un nouveau changement de modèle, le GF38 espère encore franchir un cap à moyen terme. Décryptage.

Le Grenoble Foot 38 a pris pour habitude de cumuler les spécificités concernant la gestion de ses activités au Stade des Alpes. La restauration grand public n’échappe pas à la règle avec l’instauration ces dernières années d’un modèle inédit attirant les regards au sein du sport professionnel français.

En effet, au cours des 7 dernières années, le GF38 a développé ses activités de restauration au sein d’une structure commune mise en place avec le FC Grenoble Rugby et baptisée Buvette des Alpes. Un schéma qui a permis aux deux clubs de mutualiser de nombreux pans de l’activité dont les stocks, les équipes ou encore une bonne partie de l’organisation opérationnelle. « Cette organisation a longtemps permis d’amortir les coûts fixes tout en professionnalisant progressivement l’activité » nous précise Augustin Douillet, Directeur des Opérations du GF38.

La volonté du FC Grenoble Rugby de retrouver son indépendance en matière de gestion des buvettes oblige néanmoins le Grenoble Foot 38 à reprendre en main en toute autonomie l’activité de restauration grand public au Stade des Alpes en cette saison 2026-27. « L’avantage de ce nouveau modèle, c’est qu’on sera maître de tout ce qu’on veut mettre en place. Il n’y aura plus besoin de faire des compromis » note Augustin Douillet.

Cette évolution ouvre ainsi de nouvelles perspectives. D’autant que cette reprise en main intervient à un moment où la restauration est devenue un véritable sujet stratégique au sein du club. Si le GF38 reconnait avoir longtemps accordé peu d’attention à cette activité, la donne a considérablement changé au cours des trois dernières saisons avec un profond changement de philosophie.

« Par le passé, on se laissait beaucoup porter par le club de rugby sur ces sujets. Mais, depuis trois saisons, la donne a changé. On se pose de nombreuses questions et on cherche sans cesse des solutions pour améliorer nos process et offrir une meilleure expérience à nos spectateurs » analyse Augustin Douillet.

Ces réflexions ont été encouragées par la modernisation des buvettes du Stade des Alpes. Les nouveaux équipements, financés par Grenoble Alpes Métropole après plusieurs mois de discussions avec le club, ont profondément changé les possibilités d’exploitation. Avant ces travaux, proposer une véritable offre de restauration relevait presque de l’impossible. Les nouvelles installations disposent désormais d’espaces de préparation adaptés, d’une puissance électrique suffisante et d’équipements offrant bien plus de liberté dans la conduite des activités. « Ces travaux ont vraiment marqué un tournant dans l’accueil du public et notre proposition de restauration » poursuit Augustin Douillet.

Une organisation qui s’étoffe progressivement