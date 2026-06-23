D. Labrune (LFP MEDIA) : « Les audiences de la Ligue 1 McDonald’s progressent dans tous les territoires »

Photo David Labrune – LFP MEDIA
Au cours du dernier exercice écoulé, la Ligue 1 McDonald’s a enregistré une très forte hausse de ses audiences à l’international. Des statistiques qui confirment l’attractivité de notre championnat sur les différents marchés étrangers. L’enjeu est désormais d’entretenir cette dynamique tout en convertissant cette hausse d’intérêt en revenus additionnels. David Labrune, Directeur Droits Média Internationaux de LFP MEDIA, revient sur la stratégie orchestrée par la LFP pour favoriser la croissance des activités du football professionnel français à l’international. Entretien.
A quoi attribuez-vous la forte hausse des audiences internationales de la Ligue 1 McDonald’s lors de la saison 2025-26 ? Pensez-vous pouvoir reproduire une telle progression en 2026-27 ?
La hausse des audiences s’explique en premier lieu par l’arrivée de nouveaux diffuseurs offrant une exposition accrue à la Ligue 1 McDonald’s sur leurs marchés respectifs, comme SuperSport en Afrique anglophone ou VTVcab au Vietnam.
Mais au-delà de ces changements de périmètre, les audiences de la Ligue 1 McDonald’s progressent dans tous les territoires, que ce soit sur les matches en direct (+22%) comme sur les magazines (+40%), ce qui récompense le travail de fond effectué sur nos contenus depuis plusieurs saisons, tant qualitativement que quantitativement.
Cette dynamique s’appuie notamment sur un contexte sportif attractif : le suspense en tête du championnat, ainsi que les performances du PSG et de Strasbourg en compétitions européennes, ont contribué à maintenir l’intérêt jusqu’au bout de la saison.
Sans oublier l’effet Endrick, qui a généré un engouement dépassant largement son marché domestique, avec un impact comparable à celui observé lors de l’explosion de Kylian Mbappé à ses débuts.
En 2026-27, nous espérons maintenir une tendance positive grâce à l’arrivée de quelques nouveaux partenaires comme DAZN en Espagne, mais cela dépendra aussi du contexte sportif et du mercato.
Cette hausse des audiences pourra-t-elle se traduire en progression des revenus TV internationaux de L1 lors des saisons à venir (ndlr : ils sont actuellement d’environ 130 m€/saison) ? Ressentez-vous un plus fort intérêt des diffuseurs sur certains territoires ?
Les droits TV étant commercialisés sur des cycles relativement longs, généralement compris entre 3 et 5 ans, l’effet immédiat de la hausse des audiences sur les revenus reste mécaniquement limité, avec peu d’impact attendu avant la saison 2029-30.
Pour autant, les indicateurs sont aujourd’hui très encourageants. Nous observons une dynamique positive sur l’ensemble de nos KPIs : hausse des audiences, affluences record dans les stades, progression significative de l’intérêt pour la compétition, de l’ordre de +10 % à l’échelle mondiale, soit la plus forte croissance parmi les ligues du Big 5.
Comment êtes-vous organisé au sein de la LFP pour commercialiser et distribuer les droits TV internationaux de la L1 ? Nouez-vous des collaborations avec des intermédiaires / agences pour certains territoires ?