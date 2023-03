Par

Quelques mois après avoir bouclé l’entrée du fonds Silver Lake au capital de sa nouvelle entité commerciale, New Zealand Rugby (NZR) réfléchit à attirer un nouvel investisseur pour renforcer sa stratégie de marque et consolider le développement du rugby à XV sur son territoire. Décryptage.

Et si l’intérêt des fonds d’investissement se portait sur tout type d’organisation sportive ? Après les clubs ou encore les sociétés commerciales adossées aux ligues professionnelles, les investisseurs institutionnels pourraient désormais venir épauler les fédérations sportives dans leurs désirs d’expansion.

Cette hypothèse est en tout cas aujourd’hui étudiée sérieusement par le Board de New Zealand Rugby, fédération administrant la pratique du rugby à XV en Nouvelle-Zélande et gérant notamment les activités des All Blacks. « Nous allons rencontrer ces prochains mois des investisseurs pour évaluer s’il y a un appétit pour procéder à une nouvelle ouverture de capital. Une fois l’évaluation effectuée, nous déciderons si nous procédons à cette opération ou non » expliquait ainsi dernièrement Richard Thomas, Directeur Commercial de la NZR.

Une première opération conclue avec Silver Lake

La NZR n’en serait pas à son coup d’essai en la matière. L’été dernier, la fédération néo-zélandaise a conclu une opération permettant au fonds Silver Lake d’intégrer le capital de NZR CommercialCo, nouvelle société commerciale adossée à New Zealand Rugby. Le fonds américain a accepté de verser NZ$ 200m (115 m€) pour acquérir 5,71% des parts de la nouvelle entité. Une opération qui a ainsi valorisé la nouvelle société commerciale de la NZR à hauteur de NZ$ 3,5Mds (2 Mds€).

La conclusion de ce deal n’a néanmoins pas été un long fleuve tranquille.

La Fédération Néo-Zélandaise de Rugby prête à accueillir un nouvel investisseur institutionnel ?