AS Saint-Etienne, une marque inoxydable

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Malgré des résultats sportifs qui se sont étiolés au fil du temps, l’AS Saint-Etienne reste un monument du football français. Une caractéristique qui se ressent dans la puissance de sa marque, laquelle demeure à ce jour l’une des plus attractives du sport hexagonal. Mais quelle est sa réelle valeur ? Décryptage.

« A l’international, quand vous échangez avec des acteurs de l’industrie sportive, trois marques se dégagent dans le sport français. Il y a bien sûr le Paris Saint-Germain mais aussi Roland-Garros et, plus curieusement, l’AS Saint-Etienne. Les Verts conservent une forte notoriété, tant en France qu’à l’international, y compris sur des marchés non-européens. »

Voilà comment l’ancien directeur marketing d’un club de Ligue 1 nous faisait état dernièrement de ses principaux constats concernant le rayonnement des clubs français. Des propos qui ont tendance à être confirmés par des données tangibles. Malgré son retour en Ligue 2 l’an dernier, l’AS Saint-Etienne a commercialisé sur l’ensemble de la saison plus de 40 000 maillots, un volume qui a été multiplié par 3 depuis 2022 et qui classe le club parmi le top 6 du football professionnel français.

Certes, le club a bien été aidé par la promotion du 4e maillot réalisée par… la star internationale et fan des Verts, Thimothée Chalamet, lors de son passage au 20h de TF1. Une exposition qui a permis au club d’enregistrer… un record de ventes pour un lancement de maillot après cette présentation remarquée ! « Cela révèle une certaine singularité de pouvoir s’appuyer sur des ambassadeurs de ce calibre » note Nicolas Chanavat, Professeur des Universités à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne et spécialiste de l’ASSE.

De bonnes statistiques qui ne s’arrêtent pas au merchandising. L’an dernier, l’AS Saint-Etienne a enregistré son deuxième plus grand total d’abonnés sur une saison – franchissant pour la 2e fois consécutive la barre des 20 000 – et a disputé 9 rencontres à guichets fermés, affichant ainsi une affluence moyenne supérieure à 32 000 spectateurs ce qui constitue un nouveau record pour la Ligue 2. Enfin, les 23 meilleures audiences enregistrées par BeIN Sports l’an dernier concernant la diffusion de la Ligue 2 sont en lien avec une rencontre des Verts !

Selon une étude menée par la LFP avec l’institut IPSOS-BVA, l’AS Saint-Etienne compte désormais en France 2,57 millions de supporters répartis aux quatre coins de l’Hexagone. Le club stéphanois affiche le 4e meilleur score du football français, toutes divisions confondues.

ASSE, des fondamentaux de marque solides