Dijon FCO, les clés d’un modèle économique viable en Ligue 2

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Ayant atteint ses objectifs sportifs l’an dernier via son titre glané en National, le Dijon FCO poursuit son intense travail de restructuration visant à regravir petit à petit les échelons du football professionnel français tout en se rapprochant de l’équilibre budgétaire. La construction d’un projet reposant sur trois principaux piliers – développement de la formation, diversification des activités B2B, intensification des revenus matchday – doit permettre au club bourguignon de se réinstaller durablement au sein des deux premières divisions du football professionnel français tout en développant un modèle pérenne. Eclairage.

Le retour en Ligue 2 ne résout pas, à lui seul, l’équation économique à laquelle sont confrontés les clubs professionnels français. Cette réalité est pleinement assumée du côté du Dijon FCO. Malgré l’intense travail de restructuration amorcée depuis son rachat par Pierre-Henri Deballon et son retour en L2, le DFCO s’attend encore à enregistrer un exercice déficitaire à l’issue de la saison 2026-27.

« On va être sur un atterrissage au 30 juin 2027 qui sera compris entre moins 2,5 et moins 3 m€. Nous sommes en train actuellement d’affiner les chiffres » nous précise d’emblée Paul Fauvel, Directeur Général du DFCO.

Cette perspective peut surprendre au regard de la dynamique retrouvée par le DFCO. D’autant que le club dijonnais adopte un budget relativement prudent pour son retour en L2. Le club prévoit des dépenses opérationnelles de l’ordre de 11 m€ sur l’ensemble de la saison, ne permettant pas pour le moment au DFCO de rivaliser sur le plan financier avec les poids lourds de la division.

A l’image des autres clubs professionnels français, le DFCO paie la note de l’effondrement des revenus audiovisuels. Alors que le club avait perçu près de 4 m€ lors de son précédent passage en L2 ; le club n’anticipe qu’environ 1,2 m€ de droits TV pour l’exercice à venir.

« Désormais, une montée en Ligue 2 n’est plus suffisant pour équilibrer un budget. On ne peut plus se reposer sur des droits TV magiques. Il y a une vraie nécessité à recréer nos propres revenus » analyse lucidement Paul Fauvel.

A cette baisse structurelle des droits TV s’ajoutent d’autres éléments conjoncturels dont l’absence de recettes significatives en provenance du marché des transferts. « Il n’y aura pas beaucoup de transferts cet été au club. On avait construit l’an dernier un effectif pour monter rapidement en Ligue 2 tout en ayant conscience de ne pas pouvoir capitaliser à court terme sur d’importantes valeurs marchandes. Le pari a d’ailleurs été gagnant sur le plan sportif » précise Paul Fauvel.

En parallèle, malgré l’accession en Ligue 2, le DFCO ne s’attend pas non plus à une très forte hausse des recettes de sponsoring en raison de la stratégie déployée par le club. Ce dernier a en effet privilégié la fidélisation des partenaires en les engageant dernièrement sur des contrats pluriannuels, généralement d’une durée de 3 ans.

Néanmoins, ce déficit attendu pour la saison 2026-27 ne doit pas occulter l’immense travail de restructuration entrepris par le club et sa bonne trajectoire économique. Il y a encore deux saisons, le déficit hors transferts atteignait près de 8 m€ !

« Cela a demandé beaucoup de travail et de prendre parfois des décisions difficiles. Il n’y a pas un sujet qui a été laissé de côté pour réduire le déficit structurel du club. Et on compte bien poursuivre les efforts pour tendre vers l’équilibre budgétaire » affirme avec énergie le jeune dirigeant du DFCO.

Cap sur le développement des revenus B2C