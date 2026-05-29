Bleus, contenus, émotions : le plan d’Orange pour le Mondial 2026

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Orange a lancé les hostilités début mai en dévoilant les premières activations de son partenariat avec la FFF autour de la participation des Bleus à la Coupe du Monde 2026. Et les retombées sont déjà au rendez-vous !
« Oh la tuile ! » Voilà une des nombreuses répliques (déjà) cultes du clip vidéo dévoilé le 11 mai dernier par Orange, élément central de sa campagne d’activations imaginée par le groupe télécom pour animer son partenariat avec la Fédération Française de Football durant la Coupe du Monde FIFA 2026 disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Un clip qui a connu un succès fulgurant dès son lancement. Ce dernier a déjà été visionné près de 10,5 millions de fois rien que sur Youtube en seulement deux semaines ! Et le taux de complétion est également excellent. Alors que les standards pour ce type de format sont de l’ordre de 30%, Orange affiche un taux supérieur à 50% depuis le lancement de la campagne !
« Nous sommes contents des premiers résultats. On a voulu relier à travers cette vidéo le rêve américain pour le cinéma et la volonté de l’équipe de France de conquérir sa troisième étoile. Les gens ont bien adhéré au second degré et les réactions sont très positives » nous fait ainsi savoir Stéphane Tardivel, Directeur Influence & Sponsoring chez Orange.
Sur les plateformes sociales, aussi, le clip cartonne, avec près d’un demi-million d’engagements suscités par la vidéo en à peine quinze jours. Et les commentaires saluent le parti pris créatif du partenaire des Bleus avec plus de 90% des messages à tonalité positive.