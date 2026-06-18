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SLUC Nancy, les leviers d’une stratégie B2B ambitieuse

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Au cours des dernières saisons, le SLUC Nancy est parvenu à faire grossir son réseau de partenaires jusqu’à atteindre un taux de remplissage proche de 100% de ses espaces réceptifs lors des rencontres de Betclic Elite. Le club lorrain doit alors envisager de nouveaux relais de croissance pour continuer à développer ses activités B2B. Décryptage.

« Notre premier atout pour séduire les entreprises est sans doute l’ambiance à Gentilly. On a la chance de pouvoir compter sur un public très fidèle à Nancy. Nous sommes régulièrement sur le podium de Betclic Elite au niveau des affluences. »

Voilà comment Jérémy Durget, Responsable Marketing au SLUC Nancy, nous introduit les facteurs clés de succès permettant au club lorrain de convaincre les entreprises (en nombre) de s’engager auprès du club.

Et les dernières statistiques de fréquentation corroborent ses dires. Lors du dernier exercice écoulé, le SLUC Nancy a enregistré une affluence moyenne de 5 751 spectateurs, affichant ainsi la 3e affluence moyenne du championnat, avec 7 rencontres disputées à guichets fermés.

Le volume d’entreprises désormais réunis par le SLUC dans son réseau constitue également à lui seul un puissant argument. Le club nancéien rassemble ainsi environ 300 partenaires lors d’une saison classique de Betclic Elite.

« Cela représente un gros tissu local de dirigeants. La pluralité des entreprises présentes dans notre réseau est un précieux atout » analyse Jérémy Durget. Parmi les secteurs les mieux représentés au sein de ce dense réseau, on retrouve notamment les acteurs du BTP mais aussi des transports.

Les programmes à visée sociale et sociétale, de plus en plus présents dans son fonctionnement, à l’image de SLUC Cares by Veolia, constituent une nouvelle corde dans l’arc du club pour séduire, engager et fidéliser les partenaires.

Une organisation rodée au pilotage et à l’animation d’un dense réseau de partenaires

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