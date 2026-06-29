Comment faire de sa solution d’encaissement un levier de croissance F&B ?

Photo Marin Germe – iziPay
Longtemps considérées comme un simple outil, les solutions d’encaissement sont aujourd’hui devenues un levier stratégique du développement des activités Food & Beverage des organisations sportives. Fluidification des files d’attente, optimisation des stocks, exploitation des données de consommation, personnalisation des offres ou encore activation marketing en temps réel… leur rôle est déterminant dans l’expérience délivrée aux spectateurs mais aussi dans l’optimisation de la rentabilité. Directeur Commercial d’izyPay, Marin Germe nous détaille la manière dont les solutions d’encaissement transforment progressivement la gestion des buvettes des clubs. Entretien.
A quels besoins répondent précisément les solutions izyPay ?
izyPay est une solution d’encaissement et de gestion automatisée pour les clubs sportifs. Notre volonté absolue est de fluidifier et simplifier les prises de commande et encaissement pour réduire les files d’attente massivement puis augmenter le CA. Pour cela, nous prônons depuis toujours le paiement hybride (CB + cashless/espèce) pour que le moyen de paiement s’adapte enfin au fan, et non l’inverse.
Le deuxième enjeu correspond à la gestion et à l’accompagnement que nous proposons aux clubs. Au-delà de l’encaissement, izyPay est une solution de gestion pour les stocks et inventaires, pour la comptabilité et pour de nombreuses autres datas.
Enfin, notre dernier enjeu repose sur la fan experience et la singularité des propositions faîtes aux supporters L’encaissement devient un véritable levier marketing. Notre système permet de créer des offres dynamiques directement sur la caisse : un billet de match scanné = 1 consommation offerte, déclenchement d’Happy Hours, ou encore des “promotions sportives” en direct (ex: -10% aux buvettes en cas de bonus offensif au rugby, ou si la barre des 100 points est franchie au basket). On relie enfin l’émotion du terrain à la buvette !
Qui sont les principaux clients d’izyPay dans le sport français ? Partagent-ils des caractéristiques en commun ?
izyPay accompagne plus d’une trentaine de clubs en France et de tous sports : le Stade de Reims en foot. Brive, Dax et le VRDR en rugby. Le Paris Basketball, la SIG ou encore le SCABB au basket. Les Gothiques d’Amiens, les Corsaires de Nantes au hockey. Le SRVHB et les équipes de Besançon au Hand et enfin Chaumont au volley. Sans oublier la vingtaine de clubs non cités que nous sommes ravis d’accompagner.
Leur caractéristique commune se résume en une double ambition : l’obsession de l’expérience fan couplée à une forte maturité digitale. D’un côté, ils partagent cette volonté stricte de supprimer les irritants. Qu’ils soient en Pro D2, en Betclic Elite ou en Ligue Magnus, ils savent qu’un supporter qui attend 15 minutes à la buvette est un fan frustré. Le public doit retenir le spectacle sportif, et non la file d’attente au bar.
De l’autre côté, ce sont des clubs qui basculent d’une gestion F&B parfois “artisanale” vers un pilotage ultra-précis basé sur la donnée. Ils ne veulent plus seulement encaisser : ils veulent comprendre les flux, anticiper les stocks et déclencher des offres marketing personnalisées. En bref, ils ont compris que la technologie et la data sont les meilleurs alliés pour concilier un stade plein et des buvettes ou boutiques performantes.
Les solutions de paiement génèrent une quantité importante de données. Comment les clubs et exploitants de stades peuvent-ils exploiter ces informations pour optimiser leur offre F&B, personnaliser leur relation avec les supporters et, in fine, accroître leurs revenus ? Les conseillez-vous en la matière ?
Nos terminaux centralisent tout en temps réel : analyse des ventes par points de vente et commerçants, suivi des stocks, identification précise des pics de consommation, promotions les plus utilisées. Grâce aux nombreuses données, les clubs peuvent ainsi ajuster leurs effectifs au bon endroit, créer des offres adaptées aux envies des supporters, optimiser leurs achats futurs…
En plus de les accompagner sur ces éléments de façon mensuelle ou trimestrielle, nous ajoutons à nos recommandations les meilleurs cas d’usage de nos 1 200 événements annuels pour que chacun puisse en bénéficier.
Quelles innovations technologiques auront selon vous le plus d’impact sur les revenus F&B dans les prochaines années ?