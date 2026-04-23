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FENIX Toulouse Handball : la recette d’un modèle B2B qui séduit et fidélise

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Devenu une place forte du handball professionnel français au cours des dernières saisons, le FENIX Toulouse Handball a su en parallèle faire monter en puissance sa stratégie de partenariats pour séduire les entreprises. Le club de la Ville Rose ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et il planche sur de nouveaux projets pour encore renforcer ses liens avec les acteurs économiques de son territoire. Décryptage.

« On souhaite impérativement que notre politique de partenariats colle à l’ADN du club. En ce sens, mon passé de sportif au club m’aide. On veut être raccord avec notre identité. C’est notre principale force. »

Voilà comment Pierrick Chelle, ex-joueur emblématique du club et désormais Responsable du développement commercial du FENIX Toulouse Handball, nous introduit la philosophie animant la stratégie de partenariats du club de Liqui Moly Starligue. Les valeurs associées à la discipline et au club – partage, respect, intensité de l’expérience… – sont alors très présentes dans l’animation du réseau.

« Au-delà des aspects traditionnels business, la relation humaine est au cœur de nos préoccupations. Peu importe son niveau d’investissement, on cherche toujours à créer du lien entre le partenaire et les différentes composantes du club. Le partage est très important à nos yeux » précise Pierrick Chelle.

En plus de cette relation de proximité nouée entre le club et ses partenaires, le FENIX veille aussi à assurer une excellente qualité de prestation, notamment en jour de match. « On reçoit souvent des retours positifs au sujet de l’expérience, que cela soit au niveau de la qualité mais aussi de la fluidité » ajoute Pierrick Chelle.

Parmi ses atouts, le FENIX est également très attentif au bon suivi de chacun de ses partenaires tout au long de la saison. « C’est un de nos gros sujets au FENIX. Au vu du contexte économique complexe, les entreprises sont attentives à la valeur ajoutée d’une collaboration commerciale avec le club.  Être vigilant au bon déroulement du partenariat, cela permet in-fine d’obtenir un bon taux de fidélisation saison après saison » décrypte Pierrick Chelle. Un taux de fidélisation qui se situe aux alentours de 85% du côté du FENIX.

Mais est-il possible de maintenir un tel niveau d’exigence auprès de tous les partenaires quand le réseau s’étoffe ? « On y veille » répond Pierrick Chelle. Sur une saison classique, le FENIX Toulouse Handball réunit désormais environ 170 entreprises. Certains secteurs y sont très bien représentés comme le bâtiment ou encore l’automobile. « On mène actuellement des réflexions pour faire découvrir notre discipline à de nouveaux secteurs d’activité » précise Pierrick Chelle en ayant notamment dans le viseur, entre autres, le secteur de l’industrie et du médical.

Une organisation efficace pour développer et animer le réseau de partenaires

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