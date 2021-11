Le merchandising vert : effet de mode ou tendance de fond ?

Par

Alors que, par le passé, les actions symboliques et éparses menées par les clubs s’inscrivaient davantage dans une stratégie de communication ; de nombreuses organisations sportives ont redoublé d’efforts ces derniers mois pour enclencher une vraie politique responsable dans la gestion de leurs équipements et le pilotage de leurs activités de merchandising. Une politique qui gagne en cohérence et permet aux clubs d’assumer un rôle de transmission des bonnes pratiques aux membres de leurs communautés. Mais du chemin reste encore à parcourir pour gommer tous les mauvais réflexes…

La Ligue 1 a révélé en cette saison 2021-22 son premier maillot recyclé, consigné et recyclable de son histoire. Cette belle initiative est à mettre à l’actif du FC Nantes. En partenariat avec son équipementier Macron, le club canari a conçu chacun de ses maillots à partir du recyclage de 13 bouteilles de 0,5L en plastique. L’octuple champion de France a dans le même temps mis en place un système de consigne encourageant les fans à rapporter leur tunique en fin de saison pour donner une troisième vie à la matière composant les maillots. Via un partenariat mis en place avec Fair Fibers, les maillots usagés seront alors transformés en blouses, casquettes ou encore coussins.

Ce modèle circulaire mis en place par le FC Nantes est loin d’être un cas isolé au sein du sport tricolore. Ces derniers mois, de nombreux clubs professionnels ont cherché à réellement monter en puissance sur les enjeux d’éco-responsabilité liés à la gestion de leurs équipements et à la conduite de leurs activités de merchandising. La crise du Covid-19 a favorisé une vraie prise de conscience et a laissé du temps aux acteurs d’enclencher la transformation en profondeur de leurs activités liées aux produits dérivés.

« La saison 2021-22 marque véritablement un tournant dans la prise de décision au sein du service merchandising du RCT. Par le passé, la notion d’éco-responsabilité était relativement peu prise en compte dans le pilotage de nos activités. La crise du Covid-19 nous a permis de retravailler nos offres en plaçant les enjeux liés à l’environnement au cœur de nos réflexions. Nous avons également pris le temps d’échanger avec nos fournisseurs à ce sujet » nous précise ainsi Anaïs Bodin, Chef de produit, d’équipements sportifs & retail au Rugby Club Toulonnais.

Il faut dire que le club varois n’a pas chômé ces derniers mois en matière d’éco-responsabilité. Le RCT a lancé en cet exercice 2021-22 la commercialisation d’une collection d’été de produits textiles entièrement confectionnés en coton bio. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : dans sa nouvelle politique de merchandising – licensing, le RCT souhaite au maximum privilégier des produits fabriqués en Europe et acheminés en train pour alimenter les activités commerciales de sa marque blanche. Le club fait également la chasse au sur-conditionnement en demandant à ses fournisseurs de ne plus conditionner chaque produit à l’unité dans un emballage plastique. Les efforts du club de TOP 14 portent également sur les produits offerts aux spectateurs VIP présents en loges. « En cette saison 2021-22, 40% des produits offerts à nos partenaires seront écologiques. Et nous comptons augmenter ce ratio lors des exercices à venir. Par exemple, nous avons conçu des pochettes en feutrine en bambou recyclé. Notre prestataire Lunar Import nous a bien accompagnés dans cette transformation » explique Anaïs Bodin.

Le début d’année 2022 s’annonce déjà intense pour le RC Toulon. En partenariat avec NOLT, le RCT va installer au mois de janvier prochain une borne au sein de sa boutique à Mayol pour récupérer les équipements en polyester usagés de ses supporters. Des anciens maillots et survêtements qui seront par la suite transformés en coupelles en plastique ou en plots servant aux entraînements des sportifs. Pour encourager ses supporters, abonnés et partenaires à participer à l’opération, le club compte offrir des bons d’achat à valoir dans sa boutique en fonction du volume de vêtements rapportés. Une initiative qui permettra de donner une deuxième vie à des maillots dormant dans des placards ou jetés sans être recyclés.