NOLT, la marque de sport écoresponsable en plein développement

Ayant érigé les préoccupations environnementales au cœur de son modèle, l’équipementier NOLT ne cesse de gagner des parts de marché au sein du sport hexagonal. En moins de 3 ans, son modèle écoresponsable et circulaire a déjà convaincu plusieurs centaines de clubs en France et en Europe. Et la croissance d’activité de la jeune entreprise niçoise est loin d’être terminée. Portrait.

« Aujourd’hui, en France, on sait que le sport amateur a besoin de sponsors, et le sport féminin amateur encore plus ! Lorsque s’est posée la question du sponsoring sportif, c’était logique pour nous de nous tourner vers le sport amateur féminin. » C’est en ces termes que Quentin Vandegucht, Head of Media Strategy chez Back Market, annonçait au mois de juin dernier la première opération de sponsoring d’ampleur menée par le leader de la vente de produits reconditionnés. Pour fournir les équipements aux 200 clubs féminins retenus lors de cette campagne, les équipes de Back Market et d’act for sport ont choisi de s’associer à… Nolt, première marque de sport écoresponsable et circulaire au sein de l’industrie sportive. « Sur cette opération, c’est vraiment act for sport qui a fait le boulot et le travail de mise en relation avec Back Market. Mais, philosophiquement, cette association colle parfaitement. Cette opération a du sens pour tous les acteurs » nous précise ainsi Olivier Guigonis, Co-Fondateur de Nolt.

Cette collaboration avec Back Market témoigne du fort développement de Nolt au sein de l’industrie sportive. Lancé en juin 2020, l’équipementier ne cesse de convaincre de nouveaux acteurs grâce à son modèle vertueux visant à réduire au maximum l’impact sur l’environnement. Tous les produits commercialisés par la marque sont réalisés en polyester recyclé provenant de déchets ménagers ou de bouteilles en plastique repêchées en Méditerranée. Du plastique qui est ramassé, compilé, nettoyé puis fondu afin d’en récupérer une matière filandreuse servant de tissu. A partir de ce polyester recyclé vierge, Nolt confectionne l’ensemble de ses produits dont les maillots, shorts, chaussettes ou encore survêtements pour différentes disciplines collectives – football, rugby, basket, handball, volley… – et individuelles. Des produits qui sont intégralement réalisés en Europe et principalement au Portugal pour des raisons environnementales mais aussi sociales.

« On ne se lance jamais dans la commercialisation de produits qu’on ne sait pas recycler » Olivier Guigonis – Co-Fondateur – NOLT

Et Nolt ne se contente pas uniquement de proposer des produits en polyester recyclé aux clubs. L’entreprise a mis en place un modèle circulaire en récupérant les produits usagers auprès de ses clients pour ensuite les transformer en coupelles en plastique utilisées lors des séances d’entrainement ou phases d’échauffement par les organisations sportives. « Schématiquement, on part de bouteilles en plastique qui deviennent un maillot de sport puis des coupelles dans un modèle circulaire réplicable quasiment à l’infini » décrit Olivier Guigonis.