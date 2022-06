Comment programmer une stratégie de développement international ?

Par

Face à la hausse des enjeux liés à l’internationalisation des audiences, de plus en plus d’organisations sportives cherchent à développer leur stratégie de développement à destination des marchés étrangers. Si le mode opératoire peut différer en fonction des modèles d’organisation ou encore des marchés ciblés ; en revanche, les ingrédients à réunir sont sensiblement les mêmes pour réussir sa politique d’expansion internationale. Décryptage.

Jamais le Stade Brestois n’avait connu une telle activité sur les plateformes sociales. Seulement deux jours après avoir officialisé la signature de l’international algérien Youcef Belaïli dans le sprint final du dernier mercato hivernal, le club finistérien enregistrait une progression de… 845% de sa couverture sur sa page officielle Facebook ! Au total, la communauté du SB 29 sur les réseaux sociaux a plus que triplé depuis l’intégration de la star algérienne dans son effectif. Une croissance exponentielle des audiences qui n’a néanmoins pas métamorphosé le fonctionnement du club en matière d’animation de ses canaux numériques.

La signature de Youcef Belaïli l’hiver dernier a engendré une croissance exponentielle des communautés du Stade Brestois sur les réseaux sociaux. Photo : Icon Sport

« Au cours des derniers mois, il nous est arrivé de réaliser quelques publications en arabe pour le clin d’œil de sympathie à la communauté de Youcef Belaïli qui venait de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Mais on a procédé de la même manière avec quelques publications en espagnol pour Martin Satriano ou encore en italien pour notre joueur prêté la saison dernière par l’Inter Milan, Lucien Agoumé […] Notre idée première, c’est plutôt, à travers l’aura de nos joueurs, de faire connaître le club, nos valeurs, notre ville, notre jeu et l’ensemble de l’effectif au plus grand nombre. On veut que nos nouveaux fans aient envie de continuer à nous suivre, même si le joueur est amené à évoluer ailleurs dans un futur proche. L’objectif est de fédérer autour du blason et non de créer des micros-communautés d’individualités » nous explique ainsi Florent Corre, Responsable Communication et Digital du Stade Brestois 29.

Toutefois, l’impact impressionnant exercé par le recrutement de Youcef Belaïli sur l’activité sociale du Stade Brestois a quelque peu fait évoluer la réflexion du club au sujet de sa politique de contenus sur les réseaux sociaux. « En termes de marketing digital, le bon positionnement à nos yeux serait de créer des comptes officiels en langues étrangères pour satisfaire les fans à l’international. Mais, pour cela, il faut des moyens et trouver des personnes de confiance pour assurer ce rôle. Le Stade Brestois n’est pas un « gros » du championnat mais c’est sans doute par ce levier que le club pourrait franchir un cap. En tout cas, ce sont de nouvelles réflexions que nous sommes amenés à avoir suite à l’arrivée au mois de janvier dernier d’un joueur de classe internationale tel que Youcef Belaïli. Cela nous aide à grandir. En espérant que cela continue » précise ainsi Florent Corre.