Mondial 2026 : la FIFA a doublé ses revenus en un cycle

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Quinze milliards de dollars. C’est le montant que la FIFA annonce avoir généré sur le cycle 2023-2026, porté par une Coupe du monde à 48 équipes et 104 matchs, quand son budget initial tablait sur onze. Un record absolu, réalisé par une entité qui demeure, statutairement, une association à but non lucratif de droit suisse. Par Tancrède Thiellay, Consultant en stratégie et auteur de la note pour Terra Nova, Le football européen : un marché sans arbitre.

Un bilan record

La FIFA a presque doublé ses recettes en quatre ans, puisqu’elle avait touché 7,57 milliards sur le cycle précédent 2019-2022, soit celui du Mondial qatari. La progression est d’autant plus spectaculaire que chaque cycle bat le précédent : 4,2 milliards en 2007-2010, 5,7 en 2011-2014, 6,4 en 2015-2018[1]. Ce qui change en 2026 n’est donc pas le record, mais le rythme de croissance.

La Coupe du monde n’explique pas seule ce dépassement. Sur la période, la FIFA a lancé une nouvelle compétition, le Mondial des clubs, qui lui a rapporté environ deux milliards[2]. Le Mondial féminin s’est par ailleurs tenu en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande et a généré un demi-milliard de recettes supplémentaires[3]. Le tournoi masculin reste toutefois, et de très loin, le cœur du modèle économique.

La FIFA enregistre l’essentiel de ses revenus l’année du Mondial, et vit sur ses réserves – à hauteur 2,7 milliards de dollars fin 2025[4]. Cette cyclicité explique les deux axes de la stratégie de l’instance : maximiser les revenus de la Coupe du monde ; créer de nouvelles sources de revenus sur les années « creuses ».

La billetterie, moteur de l’ « hyperperformance »

Sur le cycle précédent, la billetterie et l’hospitalité représentaient environ 14% des revenus de la FIFA. Le budget 2023-2026 les porte à 28% : un doublement en un seul cycle.

Ce basculement résulte d’une stratégie explicite. La FIFA a abandonné le modèle sous lequel ses services d’hospitalité étaient confiés à un prestataire, pour internaliser l’activité, offrant un meilleur contrôle et des marges accrues. Cette performance repose sur deux leviers : le volume et les prix.

L’effet volume, d’abord. 48 équipes au lieu de 32 (+50%), 104 matchs au lieu de 64 (+62,5%) : mécaniquement, davantage de stades à remplir et plus de places à vendre. Le pari de l’abondance n’a en rien dégradé le taux de remplissage, au contraire. Le tournoi s’est achevé sur 6,8 millions de spectateurs[5] – davantage que les éditions 2018 et 2022 réunies – pour un taux d’occupation moyen de 99,7%.

L’effet prix, ensuite. Pour la première fois de l’histoire du tournoi, la FIFA a appliqué une politique de « yield management », ou tarification dynamique. Sur le modèle du transport aérien, les prix ont ainsi varié en fonction de la demande. Entre octobre 2025 et avril 2026, l’instance a de fait relevé ses prix sur plus de 90 des 104 matchs, pour une hausse moyenne de 25% pour les rencontres au Mexique et au Canada[6]. Le prix des places pour la finale a par ailleurs atteint 10 990 dollars sur le marché primaire, et près de 200 000 dollars pour certaines offres d’hospitalité.

La FIFA a également généralisé sur son portail de revente officiel une commission de 15%, prélevée à la fois côté acheteur et côté vendeur, captant directement une partie de la spéculation et renforçant considérablement ses marges.

La stratégie a toutefois montré quelques limites. Manifestement trop gourmande sur certaines affiches moins prestigieuses, la FIFA a vu une partie des billets basculer sur le marché secondaire, faisant chuter les prix de revente. Impossible ensuite de baisser les tarifs du marché primaire sans s’exposer aux recours des premiers acheteurs. Ces pratiques ont par ailleurs fini par attirer l’attention des régulateurs : les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ouvert une enquête et adressé des injonctions à la FIFA, soupçonnant des manquements au droit de la consommation (prix artificiellement soutenus, gestion opaque des mises en vente, etc.).

Une monétisation inédite du temps de jeu

Disputée majoritairement sur le sol du « sport-tainment », avec les trois quarts des matchs du tournoi et la quasi-totalité des phases finales aux Etats-Unis, cette Coupe du monde s’est américanisée comme jamais dans l’histoire.

Le produit lui-même s’est révélé poreux aux codes du sport nord-américain. Les pauses fraicheur, souvent justifiées sanitairement mais créant de facto des fenêtres publicitaires en cœur de match, ont découpé les matchs en quarts-temps comme au basket. Le show de mi-temps pendant la finale, qui a permis à des stars mondiales (Shakira, Bieber, BTS) de se produire quitte à allonger sensiblement la mi-temps, s’est également rapproché du modèle du Super Bowl.

Cette « premiumisation » du produit vendu aux diffuseurs et aux sponsors a porté ses fruits. Le budget du cycle tablait sur 4,2 milliards de dollars de droits de retransmission et sur près de 2,7 milliards de droits de sponsoring. Ces chiffres déjà records devraient être dépassés du fait du succès commercial du tournoi. Le marché américain a joué un rôle décisif, puisque les droits médias domestiques ont quasiment doublé par rapport au précédent mondial.

La FIFA, seule grande gagnante ?

Si la FIFA a encaissé des recettes records, elle n’a supporté qu’une fraction des coûts de son tournoi.

L’instance a subventionné une petite partie des dépenses d’organisation, mais a laissé aux villes l’essentiel des coûts d’infrastructure, de transport et de sécurité, le tout pour des retombées locales que les premières estimations qualifient de modérées : la FIFA elle-même chiffre l’impact global à moins de 0,1% du PIB américain. L’économiste Andrew Zimbalist résume l’asymétrie : les villes hôtes supportent des coûts très significatifs, qui peuvent largement dépasser les 100 millions de dollars par ville, sans percevoir de bénéfice économique notable[7].

Le bilan des diffuseurs semble également contrasté. En France, M6 a déboursé environ 120 millions d’euros de droits[8]. TF1, diffuseur historique depuis 1978, avait pour sa part renoncé à surenchérir en jugeant l’investissement impossible à rentabiliser. Si M6 a réalisé les meilleures audiences de son histoire, avec plus de 20 millions de téléspectateurs pour France-Espagne, son PDG David Larramendy a reconnu dans L’Equipe[9] que le Mondial ne serait pas rentable pour sa chaîne. Les comptes semestriels de juillet permettront de comprendre dans quelle mesure.

Le coût climatique, enfin, est très élevé. Environ neuf millions de tonnes de CO2[10] ont été émises sur ce tournoi, soit le double de la moyenne des quatre précédentes, sans qu’un seul stade neuf ait été bâti. Ce constat est la conséquence d’une compétition étalée sur un continent, trois pays et seize villes, avec près de 8 millions imputables aux seuls déplacements aériens.

La redistribution : mécanisme de solidarité, ou dépense politique ?

La FIFA est investie d’une mission de développement du football dans le monde, qui fonde et justifie le maintien de son statut associatif. A ce titre, elle redistribue une part de ses revenus à ses 211 fédérations membres. Sur ce Mondial, elle a versé 871 millions de dollars aux 48 fédérations participantes, l’Espagne en tête avec 50 millions, devant l’Argentine, l’Angleterre et la France[11]. Elle indemnise également les clubs qui libèrent leurs joueurs, à hauteur de 355 millions de dollars sur la compétition[12]. Au total, environ 1,2 milliard de dollars sont redistribués sur l’année 2026, soit une hausse de 76% par rapport au Qatar, pour un total de 13% du chiffre d’affaires de la FIFA sur l’année.

La fonction affichée de cette redistribution est le développement du football, mais elle joue aussi un rôle politique. Les 871 millions irriguent directement les fédérations, dont les voix font la gouvernance de la FIFA. La croissance des revenus finance ainsi la base électorale qui valide l’élargissement, lequel génère la croissance suivante. La boucle est bouclée. Le cas français illustre bien l’effet de cette dépendance : la manne financière tombe à pic, dans un contexte de grande fragilité économique de la FFF. Le pari semble gagnant, puisqu’à un an d’une élection présidentielle, Gianni Infantino disposerait déjà d’une majorité de soutiens[13].

Un modèle soutenable ?

L’édition 2026 a démontré qu’une Coupe du monde pouvait absorber douze équipes et quarante matchs supplémentaires sans dégrader ni son remplissage, ni ses revenus. Au contraire. Gianni Infantino a déjà annoncé étudier la possibilité d’une extension à 64 équipes, et ce potentiellement dès 2030. La contestation monte, avec une plainte de la FIFPro et des ligues sur les calendriers, une opposition frontale de l’UEFA et des pays hôtes européens à un nouvel élargissement, ou encore une enquête des procureurs américains sur la billetterie. L’immense succès économique et le mode de gouvernance de la FIFA laissent toutefois présager une durabilité certaine au modèle.

Le Mondial 2030 semble ainsi parti pour prolonger cette logique de croissance et de chasse aux records, avec un tournoi disputé sur trois continents : l’Europe (Espagne, Portugal), l’Afrique (Maroc) et l’Amérique du Sud (Uruguay, Argentine, Paraguay). A ce rythme, la seule limite du modèle sera celle que la FIFA se fixera elle-même.

Par Tancrède Thiellay, consultant en stratégie et auteur de la note Terra Nova « Le football européen : un marché sans arbitre »

[1] FIFA, Rapports financiers annuels 2010, 2014, 2018 et 2022

[2] FIFA, Vue d’ensemble financière 2025

[3] FIFA, Budget 2023-2026, 2023

[4] FIFA, Vue d’ensemble financière 2025

[5] « Mondial 2026. Plus de 6,8 millions de spectateurs dans les stades », Sport Business Club, 19/07/2026

[6] « How FIFA used dynamic pricing to milk millions more out of 2026 World Cup tickets », The Athletic, 02/04/2026

[7] « 2026 World Cup: High Costs for Host Cities », entretien avec Andrew Zimbalist, Smith College, 11/06/2026

[8] « Coupe du monde 2026 : après avoir remporté la bataille des droits TV contre TF1, M6 croise les doigts pour empocher le pactole », Libération, 10/06/2026

[9] Entretien avec David Larramendy, L’Équipe, 14/07/2026

[10] « La Coupe du monde 2026, annoncée comme “la plus verte”, pourrait devenir la plus polluante », Le Monde reprend une étude du New Weather Institute, 10/06/2026

[11] FIFA, « Le Conseil de la FIFA augmente la répartition financière record accordée aux 48 associations membres participant à la Coupe du Monde 2026 », 29/04/2026

[12] FIFA, « La FIFA dévoile les détails de son Programme de répartition des bénéfices aux clubs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », 05/06/2026

[13] « Sans surprise, Infantino candidat pour une réélection à la tête de la FIFA en 2027 », Le Figaro, 13/05/2026